طرح مطالبات فرهنگی و اقتصادی اعضای جامعه مدرسین از دولت در حضور عارف

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با محمدرضا عارف معاون اول رئیسجمهور عصر دوشنبه به ریاست آیتالله حسینی بوشهری برگزار شد.
در این نشست اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم نیز به بیان دیدگاهها، نقطهنظرات و دغدغههای خود پرداختند.
آیتالله محمدعلی مدرسی طباطبایی، اعتماد مردمی را سرمایه اصلی کشور دانست و اظهار کرد: اعتماد مردم با صداقت تقویت میشود و تضعیف روحیه مردم با انتشار اخبار غیرواقعی صحیح نیست و اگر اشتباهی نیز در این زمینه صورت گرفته، باید جبران شود و اهتمام به اجرای قوانین نیز یکی از بهترین راهکارها برای حل معضلات فرهنگی است.
آیتالله علی عندلیبی با اشاره به نامه رسمی خود درباره تشکیل ستاد راهبری فضای مجازی، خواستار رعایت ساختارها و سازوکارهای قانونی در این عرصه از سوی دولت شد.
دولت وظیفه دارد در مسیر ارتقای وضعیت فرهنگی کشور گام بردارد
آیتالله محمود عبداللهی ضمن تقدیر از هماهنگی مواضع محمدرضا عارف با مواضع نظام و رهبر معظم انقلاب، نسبت به آمار بیبندوباری در جامعه ابراز نگرانی کرد و گفت: مطابق قانون، دولت وظیفه دارد در مسیر ارتقای وضعیت فرهنگی کشور گام بردارد.
وی همچنین با یادآوری فرمایش رهبر معظم انقلاب درباره ضرورت حفظ وحدت، خواستار حل اختلافات به دور از هیاهوی رسانهای شد.
امر به معروف و نهی از منکر تنها راه اصلاح جامعه است
آیتالله محسن اراکی اظهار کرد: ترک معروف و عمل به منکر در جامعه خطرناک است، اما خطرناکتر از آن، تقبیح امر به معروف و نهی از منکر است.
وی از اظهارنظر برخی افراد در زیر سؤال بردن فریضه امر به معروف و نهی از منکر انتقاد کرد و آن را خلاف نص صریح قرآن دانست و افزود: مطابق نص صریح قرآن، امر به معروف و نهی از منکر تنها راه اصلاح جامعه است.
حل مشکلات اقتصادی و تنگناهای پیشروی مردم
آیتالله سیدمحمد غروی نیز با اشاره به مشکلات اقتصادی و تنگناهای پیشروی مردم، ابراز امیدواری کرد که این مشکلات در آینده کاهش یابد.
وی با اشاره به مسئله بیحجابی گفت: دولت باید از ادارات و مجموعههای زیرمجموعه خود آغاز کند و دولتمردان نیز نسبت به رعایت حجاب تذکر دهند؛ چراکه موعظه قطعاً تأثیرگذار است.
آیتالله غروی افزود: در اظهارنظرها باید دقت لازم صورت گیرد و در برخی مسائل نیز نیازمند تبیین و اقناعسازی هستیم که در این صورت، مردم نیز انشاءالله همراهی خواهند کرد.
باید مدیریت هماهنگ جنگی نیز در کشور حاکم باشد
حجتالاسلام والمسلمین محمودرضا جمشیدی با اشاره به برنامه تدوینشده دولت برای مدیریت شرایط جنگی اظهار کرد: دولت برنامه شرایط جنگی را تهیه و ابلاغ کرده است، اما صرف داشتن برنامه کافی نیست و باید مدیریت هماهنگ جنگی نیز در کشور حاکم باشد.
وی با تأکید بر ضرورت وجود مدیریت واحد در زمان جنگ افزود: مدیریت جنگی به این معناست که هیچچیز نباید در برابر تصمیمات اتخاذشده قرار گیرد و اگر مانعی ایجاد شد، باید با آن مقابله کرد. معنا ندارد برخی شرکتهای دولتی یا تراستها تصمیم بگیرند ارز خود را در اختیار کشور قرار ندهند یا قیمت خودرو در شرایط جنگی چندین برابر افزایش یابد.
ضروری است فضای مجازی مدیریت شود
آیتالله محمود رجبی نیز با یادآوری سخن رهبر شهید انقلاب مبنی بر اینکه فضای مجازی «قتلگاه جوانان» است، اظهار کرد: فضای مجازی در بسیاری از کشورها با محدودیتهایی همراه است و شرکتهای خارجی نیز باید در این زمینه پاسخگو باشند.
وی ادامه داد: با رها بودن فضای مجازی، بسیاری از فعالیتهای فرهنگی نیز خنثی میشود؛ بنابراین ضروری است فضای مجازی مدیریت شود، چراکه بخش قابلتوجهی از آسیبها و مفاسد فرهنگی از این ناحیه ناشی میشود.
قم- اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در دیدار با معاون اول رئیسجمهور، دغدغهها و مطالبات خود به خصوص در حوزههای فرهنگی و اقتصادی مطرح کردند.
به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با محمدرضا عارف معاون اول رئیسجمهور عصر دوشنبه به ریاست آیتالله حسینی بوشهری برگزار شد.
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