https://mehrnews.com/x3cZKx ۱۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۱۱ کد مطلب 6940630 استانها گیلان استانها گیلان ۱۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۱۱ بارش شدید باران و آبگرفتگی معابر در لنگرود لنگرود- در این ویدئو بارش شدید باران، رعد برق و آبگرفتگی معابر در لنگرود را مشاهده می کنید. دریافت 6 MB فیلم: فاطمه نخستین کد مطلب 6940630 کپی شد مطالب مرتبط تصاویری از بارش شدید باران و آبگرفتگی معابر در آستانه اشرفیه قرار ۱۹۱ لنگرود در میدان زیر بارش شدید باران شب ۱۹۲ لنگرود؛ مردم زیر بارش شدید باران حماسه آفریدند بارش شدید باران و آبگرفتگی معابر در آستارا ادامه بارش باران در لنگرود؛ تردد در خیابانها روان است باران هم مانع حضور مردم رشت در میدان نشد استمرار بارش باران در لنگرود؛ تردد بدون مشکل ادامه دارد آبگرفتگی شدید لنگرود در پی بارندگی دو روز گذشته تصاویری از بارش شدید باران و آبگرفتگی معابر در تالش برچسبها بارش باران آبگرفتگی معابر شهرستان لنگرود
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