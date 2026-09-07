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۱۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۱۱

بارش شدید باران و آبگرفتگی معابر در لنگرود

بارش شدید باران و آبگرفتگی معابر در لنگرود

لنگرود- در این ویدئو بارش شدید باران، رعد برق و آبگرفتگی معابر در لنگرود را مشاهده می کنید.

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فیلم: فاطمه نخستین

کد مطلب 6940630

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