خداحافظی با "یلدا" تا سه سال دیگر/ مهلت ارسال اثر به جشنواره تمدید شد

محمدصالح حجت‌الاسلامی دبیر مسابقات فرهنگی هنری "سفره‌های ایرانی اسلامی" در گفتگو با خبرنگار مهر درباره برپایی دومین دوره مسابقات عکاسی از سفره‌های یلدا با تاکید بر اینکه این جشنواره امسال برگزار می‌شود ولی تا سه سال دیگر برگزار نخواهد شد، بیان کرد: امسال پس از سه سال وقفه در برگزاری که به دلیل ایام سوگواری ماه محرم پدید آمد، به مناسبت همزمانی شب یلدا با شب ولادت هفتمین امام شیعیان، امام موسی کاظم(ع)، "دومین جشنواره عکس یلدا" با همکاری خانه هنرمندان ایران و تنی چند از استادان عکاس و فرهنگ‌دوست فراخوان خود را منتشر کرد.

وی تاکید کرد: مجموعه مسابقات تخصصی "سفره‌های ایرانی اسلامی" در بخش خصوصی طراحی و اجرا شده و بعضا از حمایت و مشارکت برخی ارگان‌ها و نهادهای دولتی برخوردار بوده و عمده هزینه‌ها توسط دبیرخانه و برگزارکننده یعنی سایت لقمه دات کام تامین شده است و این جشنواره هم از این قاعده مستثنی نیست و اتفاقا به همین دلیل این دوره به صورت غیررقابتی و در قالب یک جشنواره برگزار می شود.

دبیر مسابقات فرهنگی هنری سفره های ایرانی اسلامی عنوان کرد: این مسابقات با تکیه بر آداب و رسوم رایج در ایران از تمامی هنرمندان، عکاسان و علاقمندان داخل و خارج از ایران دعوت می‌کند با نگاهی وسیع به موضوع "یلدا" که سنتی کهن و رایج در بین اقوام ایرانی است در بخش تک عکس در این مسابقه شرکت کنند و یکی از خاص‌ترین خاطرات مردم ایران را به تصویر بکشند.

حجت الاسلامی ضمن تاکید بر اینکه هیچ محدودیتی در مورد تاریخ خلق اثر، نوع دوربین و سابقه عکاسی برای شرکت کنندگان وجود ندارد، درباره محورهای این جشنواره گفت: در این دوره، شورای سیاستگذاری دو محور "خرید و تهیه لوازم سفره‌های یلدا" و "مراسم یلدا با تاکید بر خانواده" را برای عکاسان مدنظر قرار داده است.

وی از حسن غفاری، مجید ناگهی و حسین کریم‌زاده به عنوان کمیته انتخاب دومین جشنواره عکاسی یلدا نام برد و در این خصوص تصریح کرد: این هنرمندان همچون مدیریت محترم خانه هنرمندان ایران، ضمن داشتن سابقه‌ای درخشان در هنر و عکاسی آیینی و وجود مشکلات مالی عدیده در سال جاری در مسیر فعالیت هایی از این دست، صرفا به دلیل حمایت و مشارکت از یک فعالیت فرهنگی مردم نهاد، با این جشنواره همراهی و همکاری خود را اعلام کردند و امیدوارم که هنرمندان عکاس نیز از سراسر کشور با ارسال آثار خود به این جشنواره، ه رونق و غنای هرچه بیشتر نمایشگاه این جشنواره کمک کنند.

طراح و دبیر مسابقه در مورد جوایز راه یافتگان به نمایشگاه اظهار کرد: این دوره جشنواره غیر رقابتی بوده و برگزیده یا برنده ندارد و با نظر هیات داوران حداکثر 30 عکس به نمایشگاه راه پیدا می‌کنند و به هر اثر مبلغ 500000 ریال تعلق خواهد گرفت و برای کلیه هنرمندان حاضر در نمایشگاه گواهی شرکت صادر خواهد شد.

حجت‌الاسلامی در پایان گفت: امیدواریم که تلاش‌های دبیرخانه به نتیجه رسیده و با تامین بودجه مورد نیاز، نمایشگاهی درخور شان فرهنگ ایرانی اسلامی با جزییات مناسب برگزار کنیم.