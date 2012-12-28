به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس که در ابتدای لیگ دوازدهم با سروصدای زیادی کارش را در این دوره از مسابقات آغاز کرد، نتوانست در پایان نیم فصل حتی رتبه تک رقمی را در جدول رده بندی به خود اختصاص دهد تا وضعیت کادر فنی سرخپوشان برای نیم فصل دوم دستخوش تغییراتی شود و گل محمدی به عنوان جانشین مانوئل ژوزه کارش را آغاز کند. آخرین وضعیت این تیم در مطالب زیر تشریح شده است:

باقری حضور در کادر فنی را پذیرفت

پس از تغییراتی که در کادر فنی تیم فوتبال پرسپولیس صورت گرفت از کریم باقری به عنوان مدیر فنی این تیم نام برده شد. البته ملی‎پوش پیشین فوتبال ایران از مدیرعامل باشگاه پرسپولیس چند روز مهلت خواست تا این پیشنهاد را بررسی کرده و در مورد آن تصمیم نهایی‎اش را اتخاذ کند.

این در حالی است که بنا به اعلام باشگاه پرسپولیس، باقری حضور در کادر فنی این تیم را پذیرفته است. در سایت باشگاه پرسپولیس آمده است: "کریم باقری کادر فنی را همراهی خواهد کرد. او نشست ویژه‌ای با رویاینان خواهد داشت تا نحوه همکاری وی به صورت دقیق مشخص شود".



قرارداد حسینی ثبت شد

همچینین از سوی باشگاه پرسپولیس اعلام شده است مجتبی حسینی به عنوان مربی قرارداد خود را به ثبت رسانده است. ادموند بزیک به عنوان آنالیزور و فرهاد چیذری هم به عنوان بدنساز با باشگاه قراداد داخلی امضا کرده‌اند که طی روزهای آینده به ثبت خواهد رسید.



گل محمدی سرمربی قطعی شد

محمد رویانیان مدیرعامل باشگاه پرسپولیس که در تمرین روز پنجشنبه این تیم حضور پیدا کرده بود در جمع بازیکنان آخرین وضعیت کادر فنی را تشریح کرد و گفت: اعلام می‌کنم با توجه به عدم حضور ژوزه در جلسه کمیته فنی، عدم حضور وی در تمرین به رغم درخواست چندین باره من و همچنینن ترک بدون هماهنگی ایران از سوی او، به فیفا اعلام کردیم از ادامه این بلاتکلیفی متضرر خواهیم شد.



مدیرعامل باشگاه پرسپولیس اعلام کرد که از حالا به بعد یحیی گل محمدی رسماً سرمربی ماست و بنده و مجموعه مدیریتی باشگاه به شدت از او حمایت خواهیم کرد.



شکایت از ژوزه به فیفا

مصطفی شکری در مورد آخرین وضعیت پرونده اختلاف باشگاه پرسپولیس با سرمربی پرتغالی این تیم گفت: با توجه به حاضر نشدن ژوزه در جلسه کمیته فنی، عدم حضور در تمرین باوجود اعلام چندین باره از سوی مدیر عامل، ترک بدون هماهنگی ایران توسط وی و دستیارانش و عدم بازگشت به ایران، مراتب این موضوع را طی نامه‌ای به فیفا اعلام کردیم.

