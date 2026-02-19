هشدار نارنجی هواشناسی البرز برای وزش باد شدید و گردوخاک

به گزارش خبرگزاری مهر، کامران حقیآبی اظهار کرد: بر اساس تحلیل آخرین الگوهای پیشیابی، تغییرات قابلتوجه در چینش فشار سطح زمین موجب تشدید ناپایداریهای جوی خواهد شد و از عصر امروز پنجشنبه تا عصر جمعه انتظار میرود در نقاط مختلف استان، وزش باد شدید و ناگهانی همراه با گردوخاک رخ دهد.
وی با اشاره به آثار احتمالی این شرایط، گفت: وزش باد شدید میتواند منجر به سقوط سازههای سست ازجمله داربستهای ساختمانی، شکستگی شاخ و برگ درختان، سقوط تابلوهای تبلیغاتی و بنرها شود؛ همچنین کاهش دید افقی در محورهای ارتباطی، اختلال در پرواز هواپیماهای سبک و بالگردها و آسیب به تأسیسات کشاورزی ازجمله گلخانهها، محصولات زراعی و باغی دور از انتظار نیست.
مدیرکل هواشناسی البرز در ادامه توصیههای ایمنی و پیشگیرانه را احتیاط در ترددهای شهری و جادهای به دلیل کاهش دید و گردوخاک، اجتناب از پارک خودروها در کنار ساختمانهای نیمهکاره، درختان کهنسال و داربستها، استحکامبخشی سازههای موقت شامل تابلوهای تبلیغاتی، داربستها، پوشش گلخانهها و چادرهای مسافرتی، پرهیز از فعالیتهای کوهنوردی و ورزشهای هوایی نظیر چتربازی یا گلایدر در ارتفاعات، خودداری از سمپاشی مزارع و باغات تا پایان شرایط ناپایدار جوی، توقف فعالیتهای عمرانی در ارتفاع و استفاده از جرثقیلها بهمنظور جلوگیری از حوادث و اطمینان از استحکام پوشش گلخانهها و تأسیسات پرورش ماهی اعلام کرد.
