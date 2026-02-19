به گزارش خبرگزاری مهر، لیگ برتر زنان کشور در حالی به هفته پایانی مرحله مقدماتی رسیده که تکلیف هفت تیم صعودکننده مشخص شده و تنها یک سهمیه دیگر باقی مانده است؛ سهمیهای که میان صنعت مس رفسنجان و نفت امیدیه دست به دست میشود. سایپا تهران، ماجان مازندران، مقاومت شهرداری تبریز، شهر آرکا البرز، فولاد مبارکه سپاهان، شاهین بندرعامری و ملوان تهران پیش از این صعود خود را قطعی کردهاند و حالا همه نگاهها به رقابت نفسگیر پایین جدول گروه A دوخته شده است.
این هفته از مسابقات که پیشتر به تعویق افتاده بود، حالا با آغاز ماه مبارک رمضان، از ساعت ۱۹ و بعد از افطار در شهرهای اصفهان، امیدیه و رفسنجان پیگیری خواهد شد.
گروه A؛ نبرد برای بقا و تثبیت جایگاه
در سالن شهید تندگویان امیدیه، نفت امیدیه با ۲ برد، ۷ باخت و ۸ امتیاز و قرارگیری در رده پنجم جدول این گروه میزبان مقاومت شهرداری تبریز است؛ تیمی که با ۷ برد، ۲ باخت و ۲۱ امتیاز همامتیاز با سایپا در رتبه دوم قرار دارد. دیدار رفت دو تیم با پیروزی سه بر صفر مقاومت به پایان رسید و حالا نفت که هفته گذشته مس رفسنجان را سه بر یک شکست داد، برای زنده نگه داشتن امیدهای صعود به امتیاز این مسابقه نیاز مبرم دارد. در سوی مقابل، مقاومت که هفته قبل برد فنی مقابل کلینیک دکتر فرهاد به دست آورد، برای تثبیت جایگاه خود و حتی نیمنگاهی به صدر جدول به میدان میآید.
در رفسنجان و سالن ۹ دی، صنعت مس رفسنجان میزبان ماجان مازندران است. ماجانیها با ۷ برد، ۲ باخت و ۲۰ امتیاز در رتبه سوم ایستادهاند و هفته گذشته با شکست سه بر صفر سایپا، یکی از نتایج مهم فصل را رقم زدند. دیدار رفت این دو تیم نیز با برتری سه بر صفر ماجان همراه بود. مس که هفته قبل برابر نفت امیدیه سه بر یک شکست خورد، در حالی که با ۳ برد، ۶ باخت و ۹ امتیاز در جایگاه چهارم جدول قرار دارد، برای ربودن آخرین سهمیه پلیآف محکوم به نتیجهگیری است و همین موضوع این دیدار را به یکی از حساسترین مسابقات هفته تبدیل کرده است.
گروه B؛ جدال مدعیان در دور برگشت
در اصفهان و سالن ملت، فولاد مبارکه سپاهان (۸ برد، یک باخت و ۲۴ امتیاز) به مصاف شاهین بندرعامری (۶ برد، ۳ باخت و ۱۸ امتیاز) میرود. دیدار رفت دو تیم با پیروزی سه بر صفر سپاهان به پایان رسید. سپاهان هفته گذشته به دلیل انصراف حریف خود برد فنی کسب کرد و حالا برای همامتیاز ماندن با آرکا در صدر جدول تلاش میکند. شاهین نیز که هفته قبل برابر شهر آرکا البرز سه بر صفر مغلوب شد، برای جبران آن شکست به میدان خواهد رفت.
دیدار تیم شهرآرکا صدرنشین گروه B و ملوان به دلیل عدم حضور ملوان برگزار نمیشود. همچنین مسابقه سایپا تهران و کلینیک دکتر فرهاد و دیدار مهرگان شیراز با پدیده صنعت اوج گلپایگان نیز به دلیل انصراف تیمهای کلینیک دکتر فرهاد و پدیده صنعت اوج گلپایگان برگزار نخواهد شد.
هفته هفتم اما اهمیتی فراتر از یک مسابقه عادی دارد؛ شبی که سرنوشت آخرین بلیت پلیآف مشخص میشود و جدول مرحله مقدماتی پیش از ورود به حساسترین بخش فصل، چهره نهایی خود را خواهد شناخت.
برنامه کامل هفته هفتم لیگ برتر زنان به شرح زیر است:
گروه A
امیدیه – سالن شهید تندگویان، ساعت ۱۹
نفت امیدیه – مقاومت شهرداری تبریز
رفسنجان، سالن ۹ دی، ساعت ۱۹
صنعت مس رفسنجان – ماجان مازندران
گروه B
اصفهان، سالن ملت، ساعت ۱۹
فولاد مبارکه سپاهان – شاهین بندر عامری
