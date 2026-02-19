۳۰ بهمن ۱۴۰۴، ۱۵:۲۶

عروس و داماد دروغین با یک‌ونیم کیلو شیشه در دام پلیس ساوجبلاغ

ساوجبلاغ - فرمانده انتظامی ساوجبلاغ از شناسایی و دستگیری فردی که در پوشش خودروی عروس قصد انتقال ‌مقادیری مواد مخدر را داشت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سید امین موسوی ظهر پنجشنبه اظهار کرد: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان ساوجبلاغ با انجام اقدامات اطلاعاتی متوجه انتقال مواد مخدر توسط فردی به همراه همسرش با استفاده از یک دستگاه خودروی زانتیا در پوشش خودروی عروس از استان البرز به استان قزوین شدند.

وی افزود: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر بلافاصله به محورهای مواصلاتی ساوجبلاغ اعزام و با دیدن خودروی سوداگران مرگ، به آنان دستور توقف داده که راننده خودرو به دستور پلیس توجهی نکرده و پس از طی مسافتی تعقیب و گریز و تیراندازی، با رعایت قانون به‌کارگیری سلاح، مأموران موفق شدند وسیله نقلیه را متوقف و راننده و سرنشین آن را دستگیر نمایند.

فرمانده انتظامی ساوجبلاغ با اشاره به کشف یک کیلو و ۵۰۰ گرم مواد مخدر شیشه از متهمان، اظهار داشت: زوج دستگیرشده با تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شدند.

موسوی در پایان تصریح کرد: از شهروندان انتظار داریم تا در راستای همکاری با پلیس و پیشگیری از اعتیاد جوانان و همچنین حفظ سلامت اجتماعی جامعه، در صورت مشاهده یا اطلاع از هرگونه موارد مشکوک، مراتب را بلافاصله از طریق سامانه ارتباطی ۱۱۰ به پلیس گزارش دهند.

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها