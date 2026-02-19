هشدار دفتر حقوق بشر سازمان ملل درباره پاکسازی قومی مردم فلسطین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دفتر حقوق بشر سازمان ملل همزمان با تشدید خشونتها از سوی رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین و کوچاندن اجباری آنها، از پاکسازی قومی در نوار غزه و کرانه باختری ابراز نگرانی کرد.
در گزارش دفتر حقوق بشر سازمان ملل آمده است: حملات مرگبار اسرائیل در غزه نگرانیهایی را مبنی بر هدف قرار گرفتن عمدی غیرنظامیان ایجاد کرده است. تخریب سازمان یافته محلهها و ممانعت از کمکرسانی توسط اسرائیل با هدف تغییر بافت جمعیتی غزه انجام میشود.
این نهاد حقوق بشری بین المللی هشدار داد: دستگیریهای خودسرانه، شکنجه و تخریب خانهها در کرانه باختری با هدف تسلیم کردن مردم فلسطین انجام میشود.
دفتر حقوق بشر سازمان ملل تأکید کرد: اجرای عدالت درباره قربانیان فلسطینی باید اساس بازسازی غزه را تشکیل دهد.
