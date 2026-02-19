  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۳۰ بهمن ۱۴۰۴، ۱۵:۲۹

هشدار دفتر حقوق بشر سازمان ملل درباره پاکسازی قومی مردم فلسطین

همزمان با تشدید جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین و کوچاندن اجباری آنها، دفتر حقوق بشر سازمان ملل درباره پاکسازی قومی در نوار غزه و کرانه باختری هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دفتر حقوق بشر سازمان ملل همزمان با تشدید خشونت‌ها از سوی رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین و کوچاندن اجباری آنها، از پاکسازی قومی در نوار غزه و کرانه باختری ابراز نگرانی کرد.

در گزارش دفتر حقوق بشر سازمان ملل آمده است: حملات مرگبار اسرائیل در غزه نگرانی‌هایی را مبنی بر هدف قرار گرفتن عمدی غیرنظامیان ایجاد کرده است. تخریب سازمان یافته محله‌ها و ممانعت از کمک‌رسانی توسط اسرائیل با هدف تغییر بافت جمعیتی غزه انجام می‌شود.

این نهاد حقوق بشری بین المللی هشدار داد: دستگیری‌های خودسرانه، شکنجه و تخریب خانه‌ها در کرانه باختری با هدف تسلیم کردن مردم فلسطین انجام می‌شود.

دفتر حقوق بشر سازمان ملل تأکید کرد: اجرای عدالت درباره قربانیان فلسطینی باید اساس بازسازی غزه را تشکیل دهد.

کد خبر 6753894

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها