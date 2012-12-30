لزوم ارتقاء سطح کیفی رسانه ها در کشور/ در حوزه کمی مطبوعات به شرایط مطلوب رسیده ایم

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جعفر محمد زاده در مراسم افتتاح ششمین سرای روزنامه نگاران دفتر کردستان اظهار داشت: به روز بودن سطح دانش خبرنگاران و روزنامه نگاران، توسعه و ارتقاء سطح مهارت های حرفه ای و ساماندهی فعالان این عرصه اصلی ترین دخدخه های این حوزه است.

وی افزود: افتتاح ششمین سرای روزنامه نگاران در استان کردستان بسیار به جا بود چرا که استان کردستان ظرفیت بالایی به لحاظ فرهنگی دارد.

معاون امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به اینکه سرای روزنامه نگاران سرای همدلی اصحاب رسانه است، بیان کرد: سرای روزنامه نگاران سرای همدلی اصحاب رسانه و اهل قلم است.

محمدزاده یادآور شد: سرای روزنامه نگاران برای انسجام بخشی امور جامعه رسانه ای همسو با دیگر تشکلهای صنفی این بخش فعالیت دارد.

وی ادامه داد: کمک به پیشبرد امور جامعه رسانه ای، افزایش توان حرفه ای رسانه ها و روزنامه نگاران همواره از برنامه های مورد توجه وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی بوده است.

کردستان سرزمین متراکم فرهنگی است

معاون امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: استان کردستان سرزمین متراکم فرهنگی است و برای فعالیت در استان نیاز نیست به دنبال موضوع خاصی بگردیم.

محمدزاده در ادامه اظهار داشت: سوژه های فرهنگی این استان ریشه در ایمان و رسالت مردم دین باور این خطه از ایران اسلامی دارد.

وضعیت مطبوعات در کردستان مطلوب است

وی افزود: خوشبختانه در حال حاضر وضعیت مطبوعات در کشور و استان کردستان بسیار مطلوب است و انتظار می رود با برنامه ریزی مناسب و حمایت های مالی در آینده نزدیک شاهد فعالیت بیشتر این حوزه باشیم.

معاون امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بیان کرد: وضعیت مالی مطبوعات خوب نیست و متاسفانه برای خرید کاغذ مشکل داریم و نیاز است با ارائه راهکاری مناسب این مشکل در آینده نزدیک حل شود.

محمدزاده یادآور شد: خوشبختانه با کمک و همکاری استاندار کردستان بخشی از مشکلات کاغذ حل شده است و انتظار می رود با همکاری مسئولان شاهد فراهم سازی زمینه های توسعه مطبوعات باشیم.

باشگاه روزنامه نگاران جوان در آینده نزدیک راه اندازی می شود

وی در بخش دیگری از سخنان خود ادامه داد: باشگاه روزنامه نگاران جوان در آینده نزدیک در تمامی استان ها راه اندازی می شود و کارهای اولیه آن در استان تهران انجام شده است.

معاون امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: خوشبختانه امروزه هفته نامه ها، نشریات، خبرگزاری ها و پایگاه های اطلاع رسانی فضاهای مناسبی را برای ارتقاء کمی و کیفی مطبوعات در کشور فراهم کرده اند و نیاز است با همکاری و تعامل از این ظرفیت به نحو احسن استفاده کرد.

ظرفیت مطبوعات کردستان ظرفیت ملی است

محمدزاده اظهار داشت: ظرفیت مطبوعات کردستان ظرفیت ملی است و باید از این ظرفیت در راستای معرفی و ترویج فرهنگ و آداب و رسوم استان به دیگر کشورها و استان ها استفاده کنند.

وی افزود: انتظار می رود اهل رسانه فرهیخته کردستان بتواند از ظرفیت سرای روزنامه نگاران در اعتلای مطبوعات کردستان استفاده کند.

معاون امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامیدر پایان بیان کرد: حضور توانمند مطبوعات کردستان در نمایشگاه مطبوعات توانست ظرفیت ها و پتانسیل های این استان را به دیگر استان ها معرفی کند و انتظار می رود این روند همچنان ادامه داشته باشد.