معافیت 26 مددجوی کمیته امداد هشترود از خدمت سربازی

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم رضایی صبح روز یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل اداره کمیته امداد هشترود گفت: 26 نفراز پسران تحت تکفل زنان سرپرست خانواده تحت حمایت از ابتدای سالجاری تا کنون جهت گرفتن معافیت سربازی به نیروی انتظامی معرفی شده اند .

وی با بیان اینکه فرزندان زنان سرپرست خانواده جهت کمک به خانواده ها از خدمت سربازی معاف می شوند اظهار داشت : از این تعداد 23 نفر به علت فوت سرپرست و 3 نفر به دلیل تک فرزند بودن از خدمت سربازی معاف می شوند.

رضایی افزود: توانمندسازی مددجویان تحت حمایت از مهمترین برنامه های این طرح است که معافیت فرزندان مددجو کمک های قابل توجهی به اشتغال خانواده ها و توانمندی آنها خواهد کرد.

مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) هشترود یادآور شد: مددجویانی که سرپرست آنها فوت نموده ، فرزندان خانواده های طلاق گرفته و یا تک فرزند پسر در خانواده با سه خواهر یا بیشتر نیز می توانند با معرفی کمیته امداد از تسهیلات معافیت سربازی استفاده کنند .



