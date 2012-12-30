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۱۰ دی ۱۳۹۱، ۱۱:۱۷

رضایی خبر داد

معافیت 26 مددجوی کمیته امداد هشترود از خدمت سربازی

معافیت 26 مددجوی کمیته امداد هشترود از خدمت سربازی

هشترود-خبرگزاری مهر: رئیس کمیته امداد امام (ره) هشترود گفت: 26 نفر ازجوانان تحت حمایت کمیته امداد که از نعمت پدر محروم هستند از خدمت سربازی معاف شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم رضایی  صبح روز یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل اداره کمیته امداد هشترود گفت: 26 نفراز پسران تحت تکفل زنان سرپرست خانواده  تحت حمایت از ابتدای سالجاری تا کنون جهت گرفتن معافیت سربازی به نیروی انتظامی معرفی شده اند .

وی با بیان اینکه  فرزندان زنان سرپرست خانواده جهت کمک به خانواده ها از خدمت سربازی معاف می شوند اظهار داشت : از این تعداد 23 نفر به علت فوت سرپرست و 3 نفر به دلیل تک فرزند بودن از خدمت سربازی معاف می شوند.
 
رضایی افزود: توانمندسازی مددجویان تحت حمایت از مهمترین برنامه های این طرح است که معافیت فرزندان مددجو کمک های قابل توجهی به اشتغال خانواده ها و توانمندی آنها خواهد کرد.
 
مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) هشترود یادآور شد: مددجویانی که سرپرست آنها فوت نموده ، فرزندان خانواده های طلاق گرفته و یا تک فرزند پسر در خانواده با سه خواهر یا بیشتر نیز می توانند با معرفی کمیته امداد از تسهیلات معافیت سربازی استفاده کنند .
 
 
کد مطلب 1779376

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