تسهیلات بلاعوض برای مسکن مهر کوهدشت اختصاص یافت

الهیار ملکشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره روند احداث مسکن مهر شهرستان کوهدشت اظهار داشت: در حال حاضر 512 واحد مسکن مهر در شهرستان کوهدشت در دست احداث است.

وی بیان داشت: برخی از این واحدهای مسکن مهر در دهه فجر سالجاری به بهره برداری می رسد.

نماینده مردم کوهدشت در مجلس شورای اسلامی همچنین از جلسه با وزیر راه و شهرسازی برای پرداخت تسهیلات بلاعوض به متقاضیان مسکن مهر کوهدشت خبر داد و افزود: با توجه به برگزاری این جلسه قرار بر این شده که به ازای هر واحد مسکن مهر شهرستان کوهدشت 600 هزار تومان تسهیلات بلاعوض پرداخت شود.

ملکشاهی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت چهارخطه خرم آباد - کوهدشت اشاره کرد و گفت: این چهارخطه جزء طرحهای مهر ماندگار قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه برای اجرای این چهارخطه 70 میلیارد تومان قرار داد با پیمانکار منعقد شده است تصریح کرد: امیدواریم چهارخطه خرم آباد - کوهدشت تا سال آینده به بهره برداری برسد.

نماینده مردم کوهدشت در مجلس شورای اسلامی همچنین به راههای روستایی این شهرستان اشاره کرد و ادامه داد: برای بهسازی راههای روستایی شهرستان کوهدشت نیز اقداماتی در دستور کار قرار گرفته است.

ملکشاهی همچنین به جاده لرستان به سمت کرمانشاه اشاره کرد و افزود: با توجه به پیگیریهای صورت گرفته از طریق وزارتخانه قرار بر این شده که اعتبار مورد نیاز برای چهارخطه کردن این محور نیز جزء اعتبارات سال آینده قرار گیرد.