به گزارش خبرنگار مهر، مسعود امامییگانه صبح سه شنبه در آیین افتتاح ۸۶۳ واحد از طرح نهضت ملی مسکن این استان، که با حضور زهرا بهروزآذر، معاون امور زنان و خانواده رئیسجمهور در اردبیل برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر، بهویژه شهدای شاخص استان، شهدای دولت و فرماندهان نظامی کشور، فرا رسیدن هفته دولت را تبریک گفت.
وی در این مراسم با خیر مقدم به معاون رئیسجمهور، از حضور وی بهعنوان نماینده دولت در استان قدردانی کرد و اظهار کرد: از این فرصت برای بازدید میدانی از روند اقدامات عمرانی و اقتصادی استان، بهویژه در حوزه مسکن، استفاده خواهد شد.
استاندار اردبیل با اشاره به دستاوردهای هفته دولت در استان اردبیل، تصریح کرد: امسال در هفته دولت، ۶۵۳ پروژه عمرانی و اقتصادی با اعتبار و سرمایهگذاری بالغ بر ۵۹ هزار میلیارد تومان در سطح استان به بهرهبرداری میرسد که زمینهساز اشتغال بیش از ۵ هزار نفر خواهد بود.
امامی یگانه ادامه داد: عملیات اجرایی ۱۳۱ پروژه عمرانی و اقتصادی دیگر نیز با سرمایهگذاری برآوردی بالغ بر ۱۳۳ همت آغاز میشود که پیشبینی میشود این رقم در سالهای آینده افزایش یابد. استاندار اردبیل این پروژهها را عمدتاً شامل پروژههای زیرساختی از جمله بزرگراهها، توسعه محورهای مواصلاتی، زیرساختهای گازرسانی، برقرسانی (خطوط و پستهای انتقال)، سایتهای مخابراتی، تأمین آب شرب شهری و روستایی، و توسعه تصفیهخانههای فاضلاب برشمرد.
استاندار اردبیل در تشریح طرحهای اقتصادی استان نیز به بهرهبرداری از مجتمعهای فولاد، صنایع تبدیلی، طرحهای گلخانهای و احداث باغات مدرن اشاره کرد و گفت: امروز با حضور معاون رئیسجمهور، عملیات اجرایی این طرحها کلید میخورد. همچنین چندین طرح گردشگری نیز انشاءالله به زودی به مردم شریف استان تقدیم خواهد شد.
وی در پایان با قدردانی از همکاری و پیگیریهای نمایندگان استان در مجلس، ابراز امیدواری کرد که با تلاش دستگاههای اجرایی، تا پایان سال جاری حداقل ۱۰ هزار واحد مسکونی دیگر در استان تکمیل و به بهرهبرداری برسد.
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