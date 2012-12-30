راهیابی 6 قصه گوی خراسان جنوبی به شانزدهمین جشنواره قصه گویی کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا صمدی اظهارکرد: در بخش مربیان فرهنگی حمیده ابریشمی از بیرجند با " قصه بهترین نعمت "، معصومه کاظمی از بیرجند با قصه "گردباد سعادت " و حمید رضا مقدم از مرکز بشرویه با قصه "راز آن درخت " و سه قصه گوی آزاد به نام های فاطمه ترشیزی با "بیسکویت انفجاری"، الهه ضیغم با "بانوی هوشمند قصه ها " و منصوره زحمت دوست با "موش تنبل" از شهرستان های بشرویه و قاین به شانزدهمین جشنواره قصه گویی راه یافتند.

وی افزود: قصه گویان راه یافته به مرحله منطقه ای روزهای 17 الی 19 دی ماه با قصه گویان استان های قم، مازندران، قزوین، خوزستان، چهار محال بختیاری و آذر بایجان شرقی در استان کرمانشاه با رقابت خواهند کرد.

پایگاه ثابت کانون پرورش فکری در روستای زلزله زده حسین‌ آباد مستقر شد

مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان جنوبی گفت: پایگاه ثابت کانون در روستای زلزله زده 'حسین‌ آباد' مستقر شده و تا 19 بهمن ماه خدمات خدمات فرهنگی، هنری به کودکان و نوجوانان ارائه می کند.

عبدالرضا صمدی یادآور شد: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به منظور ایجاد شادابی و نشاط در مناطق آسیب دیده از زلزله به ارائه خدمات پرداخته است.

وی گفت: روستای حسین ‌آباد مرکز استقرار مربیان کانون است، در حالیکه کودکان 10 روستای اطراف نیز در اجرای برنامه های فرهنگی هنری سهیم خواهند بود.

وی گفت: هر هفته دو مربی در پایگاه‌های کانون برای کودکان فعالیتهایی مانند امانت کتاب، قصه ‌گویی، شعرخوانی، بازی و سرگرمی و نمایش فیلم انجام خواهند داد.

وی افزود: کاروانهای یک روزه فرهنگی نیز شامل مربیان فرهنگی، هنری و ادبی در قالب یک موضوع خاص به منطقه زهان آمده و میهمان جمع کودکان خواهند بود.

مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان جنوبی گفت: پیش بینی می شود تا پایان این مدت هشت کاروان فرهنگی به منطقه اعزام شود و در هفته اول بهمن نیز تریلی سیار کانون به مناطق زلزله زده اعزام می شود.