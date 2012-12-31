9 هزار پرونده در تعزیرات حکومتی خراسان شمالی رسیدگی شد

محمدمهدی مهاجریان مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در مدت 9 ماهه نخست سال جاری در مجموع 9 هزار و 228 تخلف واحدهای صنفی، بهداشتی و درمانی خراسان شمالی در شعب مختلف تعزیرات حکومتی استان مورد رسیدگی قرار گرفته است.

وی اظهار داشت: در این مدت هفت هزار و 489 پرونده به شعب مختلف تعزیرات حکومتی استان وارد شده و هشت هزار و 477 پرونده نیز مختومه اعلام شده است.

به گفته مهاجریان مقدم میزان محکومیت نقدی در این پرونده ها در مجموع 109 میلیارد و 714 میلیون و 862 هزار و 549 ریال بوده است.

وی در ادامه در مورد تخلفات صورت گرفته در استان در مدت مذکور با بیان اینکه 70 درصد تخلفات ثبت شده مربوط به سه تخلف گرانفروشی، عدم درج قیمت و عدم صدور فاکتور بوده است، اضافه کرد: تخلف گرانفروشی با دو هزار و 587 فقره، عدم درج قیمت با هزار و 566 فقره و عدم صدور فاکتور نیز با هزار و 272 فقره بیشترین تخلفات ثبت شده در مدت 9 ماهه نخست سال جاری هستند.

این مسئول افزود: تقلب و کم فروشی، احتکار، اخفا و امتناع از عرضه کالا، حمل و نقل، نگهداری و عرضه و فروش کالای قاچاق، قاچاق کالا و ارز(قاچاق گمرکی) و تخلفات بهداشتی و درمانی از دیگر تخلفات ثبت شده در مدت مذکور بوده است.

وی گفت: در این مدت بیشترین محکومیت مالی 30 میلیارد ریال جریمه نقدی و کمترین محکومیت ریالی نیز 50 هزار ریال بود.

مهاجریان مقدم اظهار داشت: علاوه بر این در مدت 9 ماهه نخست سال جاری 200 مورد پلمپ واحد صنفی به علت عدم پرداخت جریمه و 9 مورد نیز نصب پرده بر سردر واحد صنفی انجام شده است.