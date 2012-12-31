اعتبار طرح انتقال آب سبزکوه به چغاخور در چهارمحال و بختیاری تخصیص داده شد

امیر عباس سلطانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: 154 روز گذشته دیداری که با رئیس جمهور داشتم مشکلات استان و شهرستان بروجن را مطرح و پس از گفتگو اعتبار طرح انتقال آب سبزکوه به چغاخور را آقای احمدی نژاد تخصیص داد.

وی تصریح کرد: 120 میلیارد ریال اعتبار برای اجرای طرح انتقال سبزکوه به چغاخور در شهرستان بروجن اختصاص یافت.

سلطانی ادامه داد: طرح انتقال آب سبزکوه به چغاخور از مصوبات هر چهار دوره رئیس جمهور به این استان بوده است که متاسفانه کاری از پیش برده نشد.

نماینده مردم بروجن در مجلس شورای اسلامی اذعان داشت: در دوره اول سفر رئیس جمهور به این استان مقرر شده بود که تا سال 86 این طرح به بهره برداری رسیده باشد ولی تامین اعتبار نشد و این طرح عقب ماند.

طرح انتقال آب سبزکوه به چغاخور 25 درصد پیشرفت فیزیکی دارد

سلطانی اذعان داشت: در حال حاضر این طرح تنها 25 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

نماینده مردم شهرستان بروجن در مجلش گفت: این طرح انتقال تونلی به طول 10 هزار و 760 متر و با قطر3.6 متر اجرا می شود.

سلطانی افزود: این طرح قابلیت انتقال 55.9 میلیون متر مکعب آب را دارد که 21.9 میلیون متر مکعب آب حاصل از اجرای این طرح برای شرب و 30 میلیون متر مکعب برای صنعت و کشاورزی استفاده می شود.

نماینده مردم بروجن در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: مهم ترین مشکل روند اجرایی این طرح نیاز به یک دستگاه TBM است که با تامین اعتبار این دستگاه خریداری می شود و طرح آغاز خواهد شد.