به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم سینمایی "روز سوم" به کارگردانی محمدحسین لطیفی و نویسندگی مهدی سجادهچی، قصه برادری است که در شرایط بسیار سخت و پیچیدهای مجبور میشود خواهر کوچک و علیلش را در زیر خاک پنهان کند تا بتواند شبانه او را از میان عراقیها که خانهاش را محاصره کردهاند فراری دهد.
باران کوثری، حامد بهداد، پوریا پورسرخ، برزو ارجمند، مهدی صبایی، شهرام قائدی، مرتضی زارع، مالک سراج، مجید یاسر و مهدی ساکی از بازیگران فیلم سینمایی "روز سوم" هستند.
فرشاد آذرنیا تهیهکنندگی و سردبیری، بهرام سرورینژاد گویندگی و تنظیم رادیویی و علی حاجی نوروزی صدابرداری این برنامه را بر عهده دارند.
"روز سوم" جمعه ساعت 18:30 از رادیو نمایش بر روی موج اف ام ، ردیف 5/107 پخش میشود.
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