سد ورگر آبدانان پس از ۱۲ سال وارد فاز اجرایی می شود

اسد الله چراغی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مطالبه بهحق و دیرینه مردم آبدانان درباره سد ورگر، اظهار داشت: عملیات اجرایی این طرح از سال ۱۳۹۲ آغاز شد و بخش اعظم راه دسترسی و ساختمانهای جانبی آن احداث شد، اما پس از مدت کوتاهی به دلیل عدم تخصیص اعتبار و عدم پرداخت به پیمانکار متوقف شد و در سال ۱۳۹۹ نیز کارفرما از جهاد کشاورزی به آب منطقهای تغییر یافت، اما مجدداً تعطیل شد و تاکنون این طرح به حال خود رها شده است.
وی با بیان اینکه در دو سال گذشته با پیگیریهای مستمر و برگزاری بالغ بر ۲۰ جلسه تخصصی با سازمان برنامه و بودجه، وزارت نیرو و آب منطقهای، موفق به اخذ مجوز ماده ۲۳ برای این سد شده است، افزود: این مجوز، گامی اساسی برای قرار گرفتن این طرح در ردیف بودجههای ملی است و خوشبختانه با این اقدام، سد ورگر در بودجه سال ۱۴۰۶ دارای ردیف اعتباری مستقل خواهد بود و عملیات اجرایی آن آغاز میشود.
نماینده مردم استان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت این سد در توسعه منطقه، تصریح کرد: سد ورگر میتواند نقش مؤثری در رونق کشاورزی، کنترل آبهای سطحی، جلوگیری از فرسایش خاک و با توجه به آب و گاز موجود در منطقه، زمینهساز اشتغال پایدار و مهاجرت معکوس شود و با احداث این سد، شاهد تحول اساسی در معیشت کشاورزان و توسعه اقتصادی منطقه خواهیم بود.
چراغی در پایان با قدردانی از پیگیریهای مسئولان استانی و همراهی مردم، خاطرنشان کرد: امیدواریم با تخصیص به موقع اعتبارات و آغاز عملیات اجرایی، این پروژه که سالها در انتظار تامین اعتبار بوده است، هرچه سریعتر به بهرهبرداری برسد و مردم آبدانان و مناطق همجوار از برکات آن بهرهمند شوند و این وعدهای است که انشالله با همت همه دستگاهها محقق خواهد شد.
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