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۲۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۳۵

سد ورگر آبدانان پس از ۱۲ سال وارد فاز اجرایی می شود

سد ورگر آبدانان پس از ۱۲ سال وارد فاز اجرایی می شود

ایلام -نماینده مردم استان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تعطیلی ۱۲ ساله عملیات اجرایی سد ورگر آبدانان، از اخذ مجوز ماده ۲۳ برای این طرح خبر داد.

اسد الله چراغی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مطالبه به‌حق و دیرینه مردم آبدانان درباره سد ورگر، اظهار داشت: عملیات اجرایی این طرح از سال ۱۳۹۲ آغاز شد و بخش اعظم راه دسترسی و ساختمان‌های جانبی آن احداث شد، اما پس از مدت کوتاهی به دلیل عدم تخصیص اعتبار و عدم پرداخت به پیمانکار متوقف شد و در سال ۱۳۹۹ نیز کارفرما از جهاد کشاورزی به آب منطقه‌ای تغییر یافت، اما مجدداً تعطیل شد و تاکنون این طرح به حال خود رها شده است.

وی با بیان اینکه در دو سال گذشته با پیگیری‌های مستمر و برگزاری بالغ بر ۲۰ جلسه تخصصی با سازمان برنامه و بودجه، وزارت نیرو و آب منطقه‌ای، موفق به اخذ مجوز ماده ۲۳ برای این سد شده است، افزود: این مجوز، گامی اساسی برای قرار گرفتن این طرح در ردیف بودجه‌های ملی است و خوشبختانه با این اقدام، سد ورگر در بودجه سال ۱۴۰۶ دارای ردیف اعتباری مستقل خواهد بود و عملیات اجرایی آن آغاز می‌شود.

نماینده مردم استان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت این سد در توسعه منطقه، تصریح کرد: سد ورگر می‌تواند نقش مؤثری در رونق کشاورزی، کنترل آب‌های سطحی، جلوگیری از فرسایش خاک و با توجه به آب و گاز موجود در منطقه، زمینه‌ساز اشتغال پایدار و مهاجرت معکوس شود و با احداث این سد، شاهد تحول اساسی در معیشت کشاورزان و توسعه اقتصادی منطقه خواهیم بود.

چراغی در پایان با قدردانی از پیگیری‌های مسئولان استانی و همراهی مردم، خاطرنشان کرد: امیدواریم با تخصیص به موقع اعتبارات و آغاز عملیات اجرایی، این پروژه که سال‌ها در انتظار تامین اعتبار بوده است، هرچه سریع‌تر به بهره‌برداری برسد و مردم آبدانان و مناطق همجوار از برکات آن بهره‌مند شوند و این وعده‌ای است که انشالله با همت همه دستگاه‌ها محقق خواهد شد.

کد مطلب 6914494

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