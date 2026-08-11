فعالیت ۳ ایرلاین در فرودگاه ایلام برای مسیرهای تهران و مشهد

محمدتقی سلجوقی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به افزایش تقاضای سفر در روزهای اخیر، اظهار داشت: پروازهای روزانه در مسیر تهران-ایلام-تهران در روزهای ۲۱ و ۲۲ مردادماه برقرار خواهد شد و این پروازها با هدف تسهیل در جابجایی مسافران و پاسخگویی به نیازهای سفر در این ایام برنامهریزی شده است.
وی با بیان اینکه پرواز ورودی به ایلام ساعت ۱۶:۵۵ انجام میشود، افزود: خروج پرواز به سمت تهران نیز ساعت ۱۷:۴۰ خواهد بود و مسافران میتوانند با هماهنگی با شرکتهای هواپیمایی مربوطه، نسبت به رزرو و خرید بلیت اقدام کنند و از این پروازها برای سفرهای خود استفاده نمایند.
مدیر فرودگاه شهدای ایلام با اشاره به فعالیت سه شرکت هواپیمایی در فرودگاه ایلام، تصریح کرد: هماکنون شرکتهای آساجت، کارون و آسمان به مقاصد تهران و مشهد در این فرودگاه فعال هستند و پروازهای تهران توسط شرکت آساجت در روزهای سهشنبه، چهارشنبه و پنجشنبه عصر انجام میشود و پروازهای مشهد نیز در روزهای سهشنبه، چهارشنبه و پنجشنبه برقرار است.
سلجوقی با اشاره به اینکه پس از ایام اربعین نیز با ایرلاینها صحبتهایی برای تداوم پروازها انجام شده است، خاطرنشان کرد: تمامی تمهیدات لازم برای برقراری این پروازها و ارائه خدمات مطلوب به مسافران در فرودگاه اندیشیده شده است و با توجه به افزایش تقاضا در این ایام، تلاش میشود تا با هماهنگی شرکتهای هواپیمایی، نیازهای مسافران به بهترین شکل ممکن پاسخ داده شود.
وی در پایان با قدردانی از همکاری شرکتهای هواپیمایی در برقراری این پروازها، از مردم خواست از این پروازها استقبال کنند و تأکید کرد: ایرلاینها خصوصی هستند و برای تداوم این مسیرها، نیاز به استقبال مردم داریم تا راه توسعه فرودگاه ادامه پیدا کند و امیدواریم با حمایت مسافران، شاهد افزایش خدمات هوایی و رضایت بیشتر در استان باشیم.
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