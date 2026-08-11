«نذر یخ»؛ خنکای همدلی در مسیر زائران پیاده به مشهدالرضا(ع)

خبرگزاری مهر- گروه استانها، حبیبه احسنی: زائرانی که از شهرها و روستاهای مختلف به ویژه شمال کشور راه مشهد را در پیش گرفتهاند در مسیر خود از شهرستان قوچان عبور میکنند و مردم این شهرستان نیز با برپایی موکبها، آمادهسازی مساجد و حسینیهها و بسیج ظرفیتهای مردمی و دولتی خود را برای میزبانی از این زائران آماده کردهاند.
قوچان که در مسیر زائران پیاده رضوی قرار دارد در روزهای پایانی ماه صفر شاهد افزایش تردد زائرانی است که با پای پیاده خود را به حرم مطهر امام رضا(ع) میرسانند و در همین راستا ظرفیتهای مختلف شهرستان برای پذیرایی، اسکان، تأمین نیازهای رفاهی و ارائه خدمات فرهنگی و تبلیغی به زائران به کار گرفته شده است.
اعزام ۲۰ کاروان رضوی از قوچان برای دهه آخر صفر به مشهد
رئیس اداره تبلیغات اسلامی قوچان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامههای دهه پایانی ماه صفر اظهار کرد: امسال نیز مانند سالهای گذشته هیئتهای مذهبی، مساجد و مراکز فرهنگی و تبلیغی شهرستان برنامههای متنوعی را برگزار کردهاند.
حجت الاسلام نوروزعلی قربانی گفت: در مجموع ۲۰ کاروان زیارتی شامل ۱۸ کاروان پیاده و دو کاروان سواره از قوچان به سمت مشهد مقدس اعزام شدهاند که نزدیک به سه هزار نفر را شامل میشود و از این تعداد یک هزار و ۶۸۸ نفر آقا و یک هزار و ۲۹۳ نفر خانم هستند.
وی با بیان اینکه میزبانی قوچان تنها به بدرقه زائران شهرستان محدود نمیشود و بخش مهمی از ظرفیت ایجادشده برای زائرانی است که از دیگر مناطق کشور از مسیر این شهرستان عبور میکنند، افزود: مردم قوچان با احداث موکبهای پذیرایی و آمادهسازی مساجد و حسینیهها، پذیرای حدود ۱۳ هزار و ۵۰۰ زائر امام رضا(ع) بوده اند که از مسیر شهرستان عبور کردهاند.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی قوچان یادآور شد: حدود ۶۰ مرکز برای اسکان و پذیرایی زائران در شهرستان پیشبینی شده که شامل حدود ۳۰ موکب و ۳۰ مسجد است.
قربانی با اشاره به این موضوع که در کنار خدمات رفاهی، برنامههای فرهنگی و مذهبی نیز بخش دیگری از این حرکت مردمی است، تصریح کرد: ۴۰ مبلغ، مبلغه و مداح به همراه کاروانهای زیارتی اعزام شدهاند و مراسم عزاداری اربعین و شهادت پیامبر اکرم(ص)، امام حسن مجتبی(ع) و امام رضا(ع) هم در مساجد و هیئتهای شهرستان برگزار میشود.
وی تأکید کرد: برنامه پیادهروی و زیارت امامزاده سلطان ابراهیم(ع) در روز ۲۸ صفر از میدان امام خمینی(ره) قوچان تا شهر کهنه به طول ۱۱ کیلومتر نیز برنامه ریزی و برگزار خواهد شد.
اسکان شبانه زائران پیاده رضوی در موکب بسیج قوچان
در این میان موکبها نقش مهمی در تأمین نیازهای روزمره زائران دارند از یک لیوان نوشیدنی و میانوعده گرفته تا وعدههای غذایی و محلی برای استراحت شبانه.
مسئول موکب بسیج قوچان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به خدمات این موکب گفت: علاوه بر پذیرایی، امکان اسکان شبانه زائران نیز فراهم شده و افرادی که نیاز به استراحت یا صرف وعده غذایی داشته باشند میتوانند از خدمات موکب استفاده کنند.
سعید احسنی تأکید کرد: خدمترسانی البته تنها به پذیرایی محدود نیست و با توجه به گرمای هوا، تأمین آب و نوشیدنی خنک نیز به یکی از نیازهای اصلی زائران تبدیل شده است موضوعی که موجب شده مردم قوچان امسال ابتکار متفاوتی را به اجرا بگذارند.
نذر یخ ابتکار بسیجیان قوچانی برای زائران پیاده رضوی
جانشین فرمانده ناحیه مقاومت بسیج قوچان، در گفتگو با خبرنگار مهر از فعالیت بیش از ۳۴ موکب در مسیر حدود ۷۰ کیلومتری شهرستان خبر داد و اظهار کرد: این موکبها خدمات مختلفی را به زائران پیاده امام رضا(ع) ارائه میکنند.
حجت زاهدی با اشاره به اجرای پویش «نذر یخ» برای نخستینبار در قوچان گفت: سال گذشته پویش نذر آب اجرا شد اما امسال با توجه به گرمای هوا پویش نذر یخ راهاندازی شد و از مردم شهر و روستاهای شهرستان خواسته شد یخ مورد نیاز زائران را در منازل تولید و در اختیار موکبها قرار دهند.
وی ادامه داد: با استقبال مردم یخ مورد نیاز زائران تأمین شد تا آب سرد، بهداشتی و سالم در اختیار آنان قرار گیرد.
پیشبینی تردد بیش از ۲۰ هزار زائر پیاده رضوی از مسیر قوچان
در کنار فعالیت مردم و هیئتهای مذهبی، دستگاههای اجرایی شهرستان نیز برای تأمین نظم، امنیت، خدمات بهداشتی و رفاهی و تسهیل تردد زائران در آمادهباش قرار دارند.
فرماندار قوچان هم در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پیشبینی ۳۹ موکب در مسیر رفت زائران به مشهد مقدس گفت: بهطور متوسط در فاصلههای مختلف، هر دو تا سه کیلومتر یک موکب برای ارائه خدمات به زائران مستقر شده است.
رسول فرزادفر افزود: دستگاههای اجرایی شهرستان در کنار مردم و هیئتهای مذهبی برای تأمین نظم، امنیت، خدمات بهداشتی و رفاهی و تسهیل رفتوآمد زائران فعالیت میکنند.
وی بیان کرد: پیشبینیها از تردد بیش از ۲۰ هزار زائر در مسیر عبوری شهرستان قوچان به مشهد مقدس حکایت دارد عددی که اهمیت آمادگی این شهرستان را در روزهای پایانی صفر دوچندان میکند.
قوچان در دهه پایانی صفر ایستگاهی از جنس خدمت و میزبانی است از خانههایی که برای زائر یخ تولید میکنند تا موکبهایی که شبانهروز غذا و آب و جای استراحت فراهم میکنند و از هیئتهایی که برای زائران برنامه فرهنگی تدارک دیدهاند تا دستگاههایی که مسئول تأمین امنیت و نظم مسیر هستند، همه یک هدف مشترک را دنبال میکنند اینکه زائر خستهای که از جادههای طولانی گذشته است در مسیر رسیدن به حرم امام رضا(ع) چند کیلومتر از راه را با آرامش و آسودگی بیشتری طی کند.
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