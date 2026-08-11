ایران با ۶ مدعی به دنبال طلای کشتی فرنگی جوانان جهان

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات کشتی قهرمانی زیر ۲۰ سال جهان ۲۰۲۶ از ۲۵ مرداد تا اول شهریورماه به میزبانی شهر براتیسلاوا در اسلواکی برگزار خواهد شد. پیش از این، اتحادیه جهانی کشتی اسامی شرکت‌کنندگان این رقابت‌ها را اعلام کرده بود که بر اساس آن، نمایندگان ایران در دو رشته آزاد و فرنگی در اوزان مختلف به میدان خواهند رفت. در آستانه آغاز این مسابقات، اتحادیه جهانی کشتی در گزارشی به معرفی مدعیان اوزان مختلف پرداخته که در این میان، چندین نماینده ایران نیز در جمع مدعیان اصلی کسب مدال قرار دارند.

رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی زیر ۲۰ سال جهان در سال ۲۰۲۶ شاهد حضور چهار قهرمان دوره گذشته خواهد بود. در میان آنها، یهور یاکوشنکو از اوکراین که دو بار قهرمان جهان شده، به دنبال کسب سومین مدال طلای خود است؛ افتخاری که تاکنون تنها ۹ کشتی‌گیر در تاریخ موفق به کسب آن شده‌اند.

با وجود کارنامه درخشان یاکوشنکو، مبارزات او هرچه در مسیر دوران حرفه‌ای خود پیش می‌رود، نزدیک‌تر و دشوارتر می‌شود. او در مسابقات قهرمانی زیر ۲۳ سال اروپا در ماه مارس، که به مدال طلا رسید، گفته بود: «آن‌طور که انتظار داشتم آسان نبود.»

حریفان یاکوشنکو شناخت بیشتری از او و سبک کشتی‌اش پیدا کرده‌اند و به همین دلیل، این کشتی‌گیر اوکراینی در مسیر کسب طلای وزن ۹۷ کیلوگرم در براتیسلاوا با چالش‌های بیشتری مواجه خواهد شد. مسابقات از ۱۶ تا ۲۳ اوت برگزار می‌شود.

درست مانند سال گذشته که یاکوشنکو در فینال هادی سیِدی آوندی از ایران را شکست داد، این بار نیز باید منتظر رقابت سختی با امیرسام محمدی از ایران باشد؛ کشتی‌گیری که قهرمان جهان زیر ۱۷ سال در سال ۲۰۲۵ و قهرمان جوانان آسیا در سال جاری است.

آرمان مرادخانی از گرجستان نیز در انتظار فرصتی برای رویارویی دوباره با یاکوشنکو خواهد بود. او در فینال قهرمانی جوانان اروپا ۲۰۲۶ با نتیجه ۵ بر یک مغلوب یاکوشنکو شد. یاسین بن لابِد از لهستان نیز که به مدال برنز اروپا رسید، با توجه به توانایی‌اش در اجرای پرتاب‌های بزرگ می‌تواند بزرگان این وزن را غافلگیر کند. او در مسابقه نخست با نتیجه ۷ بر ۵ برابر مرادخانی شکست خورد، اما با پیروزی در جدول شانس مجدد توانست مدال برنز را به دست آورد. ایلیا کوماروف از روسیه، دارنده مدال برنز سال ۲۰۲۵ و برادر الکساندر کوماروف قهرمان جهان از صربستان در وزن ۸۷ کیلوگرم، نیز می‌تواند یکی از رقبای یاکوشنکو باشد.

چهار قهرمان بازگشته

سه قهرمان دیگر سال گذشته که برای دفاع از عنوان خود به میدان می‌روند عبارت‌اند از آیخان جاوادوف از جمهوری آذربایجان در وزن ۶۰ کیلوگرم، لوکا کوچالیدزه از گرجستان در ۸۷ کیلوگرم و علی ایلیاسوف از روسیه در ۱۳۰ کیلوگرم.

آیخان جاوادوف مدافع عنوان قهرمانی وزن ۶۰ کیلوگرم، شروع چندان خوبی در سال جاری نداشته است. او در مسابقات زیر ۲۳ سال اروپا پنجم شد و در رقابت‌های جوانان اروپا نیز به مدال برنز رسید.

با این حال، جاوادوف سال گذشته عملکردی درخشان داشت و با کسب ۴۵ امتیاز در مقابل تنها ۹ امتیاز از حریفان، در پنج مسابقه به مدال طلا رسید. او در یکی از این مبارزات واختانگ لولوا از گرجستان را نیز ضربه فنی کرد؛ لولوا بعدها قهرمان جهان بزرگسالان در وزن ۵۵ کیلوگرم شد.

جاوادوف برای دفاع از عنوان خود با رقبای سرسختی روبه‌رو خواهد شد. ایلیا پانیوتین از روسیه، قهرمان جوانان اروپا، یکی از اصلی‌ترین مدعیان است که در رقابت‌های اروپایی در اسکوپیه عملکردی بی‌نقص داشت. راسم ابراهیمائو از بلاروس نیز دیگر رقیب جدی اوست که در نیمه‌نهایی اسکوپیه، جاوادوف را شکست داد.

داستانبک اوریپوف از ازبکستان، امیرعلی حیدری از ایران و آلپامیس بولاتولی از قزاقستان نیز که در مسابقات قهرمانی جوانان آسیا به مدال رسیدند، برای کسب عنوان قهرمانی جهان تلاش خواهند کرد. کاخابر گوگیناشویلی از گرجستان، دارنده برنز اروپا، و مارات آتشمیان از ارمنستان، دارنده دو مدال جهانی زیر ۱۷ سال، نیز در این وزن حضور دارند.

وزن ۸۷ کیلوگرم

لوکا کوچالیدزه از گرجستان در سال گذشته مدال طلای اروپا و جهان را در وزن ۸۷ کیلوگرم به دست آورد؛ دو مدالی که تنها افتخارات بین‌المللی او هستند. با این حال، مدافع عنوان قهرمانی در مسابقات جوانان اروپا با شکست غیرمنتظره‌ای روبه‌رو شد و به نظر می‌رسد در مسابقات جهانی کار دشوارتری داشته باشد.

یکی از مدعیان اصلی، تایزو یوشیدا از ژاپن است؛ دارنده مدال برنز جهان بزرگسالان که سال گذشته در وزن ۸۲ کیلوگرم نیز برنز گرفت. قهرمان سابق جهان زیر ۱۷ سال امسال به وزن ۸۷ کیلوگرم رفته و با کسب سهمیه تیم ژاپن برای مسابقات جهانی بزرگسالان، حضور در براتیسلاوا را به عنوان یکی از مراحل آماده‌سازی خود دنبال خواهد کرد.

ارخان حاجی‌یف از جمهوری آذربایجان، نایب‌قهرمان جوانان اروپا، نیز به دنبال کسب مدال است؛ او سال گذشته پنجم شد. از ایران نیز امیرحسین نعمت‌زاده حضور خواهد داشت که در مسابقات قهرمانی جوانان آسیا به مدال برنز رسید. علیخان تاگایف از قزاقستان، دارنده مدال نقره آسیا، نیز از دیگر مدعیان است. روسیه هم مانول آروتیونیان، قهرمان جوانان این کشور، را اعزام کرده که نخستین تجربه بین‌المللی خود را پشت سر خواهد گذاشت.

وزن ۱۳۰ کیلوگرم

علی ایلیاسوف از روسیه برای دفاع از عنوان قهرمانی جهان کار دشواری خواهد داشت. جمال باکر از ترکیه یکی از کشتی‌گیرانی است که با هدف انتقام شکست ۹ بر صفر مقابل ایلیاسوف در فینال سال گذشته وارد مسابقات می‌شود. پشت سر این دو، امیرحسین عبدولی از ایران، قهرمان جوانان آسیا، یکی از مهم‌ترین مدعیان است. عصام حسین از مصر، قهرمان جوانان آفریقا، سابا پورتسلادزه از گرجستان، قهرمان سابق جهان زیر ۱۷ سال، و ایوان یانکوفسکی از اوکراین نیز از دیگر مدعیان هستند.

ایران که سال گذشته عنوان قهرمانی تیمی را به دست آورد، برای تکرار این موفقیت باید عملکرد بهتری داشته باشد. از سوی دیگر، امسال امتیازات روسیه در رده‌بندی تیمی محاسبه خواهد شد و همین موضوع باعث شده روس‌ها مدعی اصلی قهرمانی تیمی باشند.

وزن ۵۵ کیلوگرم

ایران سال گذشته در وزن ۵۵ کیلوگرم با پیام احمدی به مدال طلا رسید. امسال آرمین شمسی‌پور، قهرمان سابق جهان زیر ۱۷ سال و قهرمان جوانان آسیا، مأموریت دفاع از عنوان قهرمانی ایران را بر عهده دارد. روسیه نیز روی ایلیا کاندالین، قهرمان سابق جهان زیر ۱۷ سال، حساب کرده است. رویارویی احتمالی این دو کشتی‌گیر می‌تواند یکی از جذاب‌ترین مسابقات این وزن باشد. امین جوادلی از جمهوری آذربایجان، قهرمان جوانان اروپا، ادگار پتروسیان از ارمنستان، نایب‌قهرمان اروپا و خوجی‌اکبر کوچکاروف از ازبکستان، دارنده مدال برنز جهان زیر ۲۳ سال، نیز از دیگر مدعیان هستند.

وزن ۷۷ کیلوگرم

هر چهار مدال‌آور مسابقات قهرمانی جوانان اروپا در وزن ۷۷ کیلوگرم در مسابقات جهانی حضور دارند و سامول ترتریان از ارمنستان، قهرمان اروپا، در صدر فهرست مدعیان قرار گرفته است. ترتریان سال گذشته هفتم شد، اما امسال یکی از شانس‌های اصلی کسب مدال طلا محسوب می‌شود. از ایران، امیر سعیدی‌نوا به میدان می‌رود و به دنبال دومین طلای جهانی خود است؛ او پیش از این در سال ۲۰۲۴ قهرمان جهان زیر ۱۷ سال شده بود.

جاویدان نعمت‌اف از جمهوری آذربایجان، دارنده مدال نقره اروپا، نازار برکوفسکی از روسیه و روبن استراکِوِد از سوئد، برنزهای اروپا، از دیگر رقبای این وزن هستند. اوگابک اسکارالیف از ازبکستان، قهرمان جوانان آسیا، نیز در جمع مدعیان قرار دارد.

وزن ۶۷ کیلوگرم

در فینال وزن ۶۷ کیلوگرم مسابقات جوانان اروپا، پترو ژیتووز از مجارستان و ایلیاس لائوئینا از هلند مقابل هم قرار گرفتند. لائوئینا نخستین کشتی‌گیر هلندی بود که به فینال این سطح از رقابت‌ها رسید و حالا به دنبال کسب مدال در مسابقات جهانی است. او سال گذشته در وزن ۶۳ کیلوگرم هفتم شد، اما تغییر وزن می‌تواند شرایط متفاوتی را برایش رقم بزند. ژیتووز به دنبال کسب دومین طلای پیاپی برای مجارستان است، اما کار دشواری برابر محمد عبدالرحیم از مصر خواهد داشت؛ قهرمان جهان زیر ۲۳ سال که امسال طلای بزرگسالان آفریقا را نیز به دست آورده است.

اوگابک موکیموف از ازبکستان، قهرمان جوانان آسیا، و یوریک مخیتاریان از ارمنستان نیز از تهدیدهای جدی این وزن هستند. مخیتاریان سال گذشته در وزن ۶۰ کیلوگرم نقره گرفت و در مسابقات اروپا در وزن ۶۷ کیلوگرم پنجم شد. ارکل تاوبریدزه از گرجستان و امیر سوومیز از روسیه نیز عمق این وزن را بیشتر کرده‌اند. ایران نیز با ایلیا علیخانی که نخستین حضور بین‌المللی خود را تجربه می‌کند، وارد مسابقات خواهد شد.

وزن ۸۲ کیلوگرم

کریل والوسکی از بلاروس، قهرمان جهان زیر ۱۷ سال و دارنده مدال برنز سال گذشته، امیدوار است این بار مدال طلا را به دست آورد. او در مسابقات جوانان اروپا به مدال نقره رسید و در فینال شکست خورد. المین علی‌اف از جمهوری آذربایجان، قهرمان جوانان اروپا و دارنده مدال برنز جهان زیر ۲۰ سال، و علیرضا محمدحسینی از ایران، قهرمان جوانان آسیا، از مهم‌ترین موانع والوسکی برای رسیدن به طلای جهان خواهند بود.

وزن ۶۳ کیلوگرم

علی غریبی از ایران، قهرمان جوانان آسیا، یکی از مهم‌ترین امیدهای ایران در وزن ۶۳ کیلوگرم است. الکس مارگاریان از ارمنستان، دارنده مدال نقره سال گذشته، نیز در این وزن حضور دارد. اما یکی از کشتی‌گیرانی که باید به او توجه داشت، ماکسوت سلطانوف از اوکراین است که در مسابقات جوانان اروپا به مدال طلا رسید و هر پنج مسابقه خود را با برتری فنی به پایان رساند.

وزن ۷۲ کیلوگرم

ترکیه امیدوار است در وزن ۷۲ کیلوگرم به طلای جهان برسد؛ جایی که صالح یازیجی، قهرمان جوانان اروپا، نماینده این کشور خواهد بود. او در اسکوپیه چهار مسابقه را با اختلاف تنها یک امتیاز پیروز شد. به همین دلیل، دیمیترو دمیانوسکی از اوکراین، نایب‌قهرمان اروپا، امیدوار است در صورت رویارویی دوباره بتواند نتیجه را تغییر دهد. یِریسبک خامداموف از قرقیزستان، قهرمان جوانان آسیا، نیز به دنبال ادامه روند طلایی این کشور است؛ قرقیزستان در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ نیز در این رقابت‌ها به مدال طلا رسیده است.

ایران با احمدرضا محمدیان وارد این وزن می‌شود و روسیه نیز مینگیان گوریایف، قهرمان جوانان اروپا در سال ۲۰۲۵، را به مسابقات اعزام کرده است. محمد ابراهیم از مصر، قهرمان جوانان آفریقا، و بهروزبک ولی‌اف از ازبکستان، قهرمان جهان زیر ۱۷ سال در سال ۲۰۲۵، نیز در جمع مدعیان قرار دارند.