به گزارش خبرگزاری مهر، تیم‌های ملی بسکتبال سه به سه آقایان و بانوان ایران امروز سه‌شنبه ۲۰ مرداد در روز دوم مسابقات لیگ ملت‌های زیر ۲۳ سال آسیا به رقابت پرداختند.



ملی‌پوشان آقایان مقابل چین با نتیجه ۱۷ بر ۱۹ مغلوب شدند و مقابل قزاقستان با نتیجه ۲۱ بر ۱۰ به پیروزی رسیدند و در جایگاه سوم قرار گرفتند.



ملی‌پوشان بانوان ایران دیدار مقابل ژاپن را با نتیجه ۱۴ بر ۱۱ واگذار کردند و قزاقستان را با نتیجه ۱۶ بر ۱۰ شکست دادند و در رتبه چهارم ایستادند.



فرناز خدامرادی، مهلا عابدی، شمیم نوری، مهسا کرانی و زهرا مقدسی بازیکن تیم ملی بانوان و محمد مهدی رحیمی، سید محمد غفاری، محمد بصیر مومنی، صارم جعفری و آرگن میناسیانس بازیکنان تیم ملی آقایان هستند.



آرمین سلیمان زاده، محمد سیستانی، راحله شهدل و سحر نجفی اعضای کادر فنی تیم ملی بسکتبال سه به سه بانوان و آقایان ایران در این رویداد هستند.

برنامه بازی‌های بانوان و آقایان ایران در این رقابت‌ها به شرح زیر است:



۲۱ مرداد ( روز سوم )

دختران:

ایران - چین ساعت ۱۰

ایران - مغولستان ساعت ۱۱:۴۰



پسران:

ایران - مغولستان ساعت ۱۰:۲۵

ایران - ژاپن ساعت ۱۲:۰۵



۲۳ مرداد ( روز چهارم )

دختران :

ایران - چین ساعت ۱۰

ایران - قزاقستان ساعت ۱۱:۴۰



پسران:

ایران - مغولستان ساعت ۱۰:۲۵

ایران - قزاقستان ساعت ۱۲:۰۵



۲۴ مرداد ( روز پنجم )

دختران:

ایران - ژاپن ساعت ۱۰

ایران - قزاقستان ساعت ۱۱:۴۰



پسران:

ایران - چین ساعت ۱۰:۲۵

ایران - قزاقستان ساعت ۱۲:۰۵



۲۵ مرداد ( روز ششم )

دختران:

ایران - چین ساعت ۱۰

ایران - مغولستان ساعت ۱۱:۴۰

پسران :

ایران - مغولستان ساعت ۱۰:۲۵

ایران - ژاپن ساعت ۱۲:۰۵