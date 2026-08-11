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۲۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۲۵

سومی آقایان و چهارمی بانوان در روز دوم لیگ ملت‌های زیر ۲۳ سال آسیا

سومی آقایان و چهارمی بانوان در روز دوم لیگ ملت‌های زیر ۲۳ سال آسیا

تیم ملی بسکتبال سه به سه آقایان و بانوان ایران در روز دوم لیگ ملت‌های زیر ۲۳ سال آسیا در جایگاه سوم و چهارم ایستادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم‌های ملی بسکتبال سه به سه آقایان و بانوان ایران امروز سه‌شنبه ۲۰ مرداد در روز دوم مسابقات لیگ ملت‌های زیر ۲۳ سال آسیا به رقابت پرداختند.

ملی‌پوشان آقایان مقابل چین با نتیجه ۱۷ بر ۱۹ مغلوب شدند و مقابل قزاقستان با نتیجه ۲۱ بر ۱۰ به پیروزی رسیدند و در جایگاه سوم قرار گرفتند.

ملی‌پوشان بانوان ایران دیدار مقابل ژاپن را با نتیجه ۱۴ بر ۱۱ واگذار کردند و قزاقستان را با نتیجه ۱۶ بر ۱۰ شکست دادند و در رتبه چهارم ایستادند.

فرناز خدامرادی، مهلا عابدی، شمیم نوری، مهسا کرانی و زهرا مقدسی بازیکن تیم ملی بانوان و محمد مهدی رحیمی، سید محمد غفاری، محمد بصیر مومنی، صارم جعفری و آرگن میناسیانس بازیکنان تیم ملی آقایان هستند.

آرمین سلیمان زاده، محمد سیستانی، راحله شهدل و سحر نجفی اعضای کادر فنی تیم ملی بسکتبال سه به سه بانوان و آقایان ایران در این رویداد هستند.

برنامه بازی‌های بانوان و آقایان ایران در این رقابت‌ها به شرح زیر است:

۲۱ مرداد ( روز سوم )
دختران:
ایران - چین ساعت ۱۰
ایران - مغولستان ساعت ۱۱:۴۰

پسران:
ایران - مغولستان ساعت ۱۰:۲۵
ایران - ژاپن ساعت ۱۲:۰۵

۲۳ مرداد ( روز چهارم )
دختران :
ایران - چین ساعت ۱۰
ایران - قزاقستان ساعت ۱۱:۴۰

پسران:
ایران - مغولستان ساعت ۱۰:۲۵
ایران - قزاقستان ساعت ۱۲:۰۵

۲۴ مرداد ( روز پنجم )
دختران:
ایران - ژاپن ساعت ۱۰
ایران - قزاقستان ساعت ۱۱:۴۰

پسران:
ایران - چین ساعت ۱۰:۲۵
ایران - قزاقستان ساعت ۱۲:۰۵

۲۵ مرداد ( روز ششم )
دختران:
ایران - چین ساعت ۱۰
ایران - مغولستان ساعت ۱۱:۴۰

پسران :
ایران - مغولستان ساعت ۱۰:۲۵
ایران - ژاپن ساعت ۱۲:۰۵

کد مطلب 6914488

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