کشف دو محموله کالای قاچاق به ارزش 110 میلیون تومان در خرم آباد

سرهنگ قدرت الله دالوند در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر گفت: صبح امروز سیزدهم دی ماه ماموران مبارزه با کالای قاچاق پلیس آگاهی استان در پی بازرسی از یک دستگاه خاور هیوندا درمحور خروجی خرم آباد - خوزستان یک محموله کالای قاچاق را کشف و ضبط کردند.

وی با بیان اینکه این محموله شامل 48 دستگاه کولر گازی و 48 دستگاه پنل کولر بوده است، تصریح کرد: ارزش ریالی کالاهای کشف شده 30 میلیون تومان است.

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان لرستان افزود: راننده به دلیل نداشتن اسناد گمرکی به همراه کالاهای کشف شده به گمرک استان تحویل شد.

سرهنگ دالوند در ادامه با اشاره به کشف یک محموله کالای قاچاق به ارزش 80 میلیون تومان در روز گذشته در شهرستان خرم آباد گفت: ماموران مبارزه با کالای قاچاق پلیس آگاهی استان روز گذشته در پی بازرسی از یک دستگاه خودروی باری در محور خروجی خرم آباد در منطقه شورآباد یک محموله کالای قاچاق به ارزش 80 میلیون تومان را کشف و ضبط کردند.

وی با بیان اینکه این محموله کالای قاچاق شامل تعداد یک هزارو 233 دستگاه انواع لوازم خانگی شامل یخچال، چرخ گوشت، همزن و... بوده است، یادآور شد: ارزش ریالی این محموله 80 میلیون تومان است.

رییس پلیس آگاهی استان لرستان افزود: راننده و فرد صاحب کالا به دلیل عدم ارائه اسناد گمرکی به گمرک استان تحویل داده شدند.