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۱۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۴۲

کشف محموله ۸۰ میلیارد ریالی کولر قاچاق در میناب

کشف محموله ۸۰ میلیارد ریالی کولر قاچاق در میناب

میناب - فرمانده انتظامی شهرستان میناب از کشف ۴۰ دستگاه کولر قاچاق به ارزش ۸۰ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد رستمی، اظهار کرد: مأموران انتظامی ایست و بازرسی شهید چغازردی شهرستان میناب در ادامه اجرای طرح مقابله با قاچاق کالا و ارز هنگام کنترل محورهای مواصلاتی به یک دستگاه کامیون ایسوزو مشکوک شده و دستور توقف آن را صادر کردند.

وی افزود: مأموران پس از متوقف کردن خودرو در بازرسی دقیق از آن ۴۰ دستگاه کولر قاچاق را کشف و ضبط کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان میناب ارزش محموله کشف شده را بنا بر نظر کارشناسان اقتصادی ۸۰ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: در این رابطه پرونده قضایی تشکیل و راننده خودرو برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

کد مطلب 6882414

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