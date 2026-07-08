کشف محموله ۸۰ میلیارد ریالی کولر قاچاق در میناب

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد رستمی، اظهار کرد: مأموران انتظامی ایست و بازرسی شهید چغازردی شهرستان میناب در ادامه اجرای طرح مقابله با قاچاق کالا و ارز هنگام کنترل محورهای مواصلاتی به یک دستگاه کامیون ایسوزو مشکوک شده و دستور توقف آن را صادر کردند.

وی افزود: مأموران پس از متوقف کردن خودرو در بازرسی دقیق از آن ۴۰ دستگاه کولر قاچاق را کشف و ضبط کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان میناب ارزش محموله کشف شده را بنا بر نظر کارشناسان اقتصادی ۸۰ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: در این رابطه پرونده قضایی تشکیل و راننده خودرو برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.