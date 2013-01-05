ثبت ولادت15 روز و وفات 10 روز مهلت قانونی دارد

حسن شیخی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از وظایف ثبت احوال این است که کار ثبت وقایع چهارگانه ولادت، فوت، ازدواج و طلاق را انجام دهد و از زمانی که کارت ملی پدید آمد، ثبت مهاجرت نیز انجام می شود یعنی به محض اینکه کسی از یک شهرستان به یک شهرستان دیگر مهاجرت می کند با اعلام کد پستی و تغییر آن، اطلاعات مهاجرت را به دست می آوریم و البته در رابطه با آمار مهاجرت هنوز آماری ارائه نداده اند، چون سرور و پایگاه اصلی این اداره سازمان ثبت احوال کشور است و این اداره به صورت کاربر است آنها هنوز جدولی به اداره ارائه نداده اند.

صدور کارت ملی هوشمند برای افراد بالای 15 سال

وی تصریح کرد: در دستور کار سازمان ثبت احوال کشور صدور کارت ملی هوشمند برای افراد بالای 15 سال تا پایان برنامه پنجم توسعه قرار گرفته است که این کارت در فضای سایبری به منظور تشخیص هویت شهروندان برای ورود به فضای دیجیتالی و مبادله اطلاعات، محتوا و خدمات دارای اهمیت حیاتی است.

رئیس اداره ثبت احوال ورامین ادامه داد: این کارت عملاً تهدیدهای فضای سایبری را تا حد زیادی به فرصت برای توسعه و رشد جمهوری اسلامی ایران در تحقق جامعه دانش بنیان تبدیل خواهد کرد؛ گواهی الکترونیکی، امضای دیجیتالی برای تعاملات الکترونیکی شهروندان و کاربرد در انتخابات به عنوان ابزار تشخیص و تصدیق هویت رأی دهندگان از کاربردهای این کارت است.

وی یادآور شد: کاربرد دیگر این کارت تشخیص هویت بر مبنای اثر انگشت برای اطلاعات فردی است و کاربرد دیگری که دارد این است که در شناسایی خانواده های معزز شهدا و ایثارگران به کار می رود.

شیخی اضافه کرد: کارت ملی هوشمند اکنون به صورت پایلوت در استان قم ارائه می شود اما به مرور زمان زیرساختهای آن آماده است و شروع به توزیع این کارت می کنند که از طریق سازمان باید اعلام کنند تا شروع به کاربری کنیم.

وی عنوان داشت: در حال حاضر به چهار سامانه پایگاه اطلاعات جمعیت کشور به صورت آنلاین متصل هستیم و اطلاعات را در کمترین زمان ممکن به پایگاه از طریق این سامانه ها ارسال می کنیم به فرض مثال کسی که در این اداره شناسنامه می گیرد به محض اینکه شناسنامه را گرفت، اطلاعات آن را کسانی که به پایگاه این اداره متصل هستند در دورترین نقطه ایران دارند که این اطلاعات به روز است و در کمترین زمان انجام می شود.

99 درصد از اسناد هویتی ورامین الکترونیکی شده اند

رئیس اداره ثبت احوال شهرستان ورامین از الکترونیکی شدن 99 درصد از اسناد هویتی این شهرستان خبر داد و افزود: از عملکردهای بسیار مهم این اداره آرشیو الکترونیکی اسناد است که به حمد و قوه الهی با تلاش همکاران تا 99 درصد انجام شده و اطلاعات در سازمان ثبت احوال کشور اسکن و بارگذاری شده است؛ این کار سبب سرعت و صحت در خدمات رسانی به مردم می شود، یعنی کاهش ترددهای درون شهری و برون شهری، کم شدن هزینه ها از فواید این کار است.

وی تأکید کرد: باید یک اطلاع رسانی در رابطه با ثبت به موقع حیاتی به مردم شود؛ تمامی مردم شهرستان ورامین به نحوی ثبت یار این اداره هستند و در خصوص ثبت به موقع وقایع حیاتی مانند ولادت و فوت باید اهمیت بیشتری قائل شوند.

ولادتها در کمتر از 15 روز و وفات در کمتر از 10 روز اعلام شود

شیخی ادامه داد: بیشترین توقعی که از مردم داریم این است که ولادتها را در کمتر از 15 روز اعلام کنند که جنبه قانونی دارد و تبصره ماده 15 قانون ثبت احوال است و خدایی نکرده برای ثبت وفات، طی کمتر از 10 روز به موجب ماده 25 قانون ثبت احوال به این اداره مراجعه کنند که این امر، موجب به روز رسانی اطلاعات می شود و می توانیم برنامه ها و اهدافی که داریم در تحقق اهداف سازمان اجرا کنیم و از مردم تقاضا داریم که به این اداره کمک و همیاری کنند که انشاءالله ظرف این پروسه های زمانی که گفته شد این اطلاعات ثبت شود.

وی در خصوص تعویض شناسنامه ها نیز گفت: در حال حاضر شناسنامه هایی که مستعمل هستند و مشکلی مثلاً در خصوص شماره شناسنامه پدر، نام خانوادگی دارد را برطرف و بعد آنها را تعویض می کنیم.

رئیس اداره ثبت احوال شهرستان ورامین ادامه داد: شناسنامه افرادی که به سن 15 سال می رسند و می خواهند شناسنامه خود را عکسدار کنند، تعویض می کنیم و چیزی به نام الصاق عکس نداریم و شناسنامه های قدیمی را دریافت می کنیم و همزمان شناسنامه جدید و مکانیزه را به آنها تحویل می دهیم و برای تعویض شناسنامه سایر افراد از طریق رسانه ها برای تعویض تاریخی اعلام می شود و به مرور به تعویض و مکانیزه کردن شناسنامه ها می پردازیم.