برداشت بامیه از ۵۰ هکتار مزارع شمیل بندرعباس آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سلمان انصاری اظهار کرد: برداشت بامیه در مزارع شمیل از نیمه دوم مردادماه آغاز شده و در این اراضی ارقام بیکر کلش و محلی کشت شده است.

وی افزود: پیش‌بینی می‌شود عملکرد این محصول در مزارع منطقه شمیل به‌طور میانگین ۱۰ تا ۱۲ تن در هکتار برسد و با توجه به کیفیت مطلوب محصول، بامیه تولیدی با قیمت حدود ۱۲۰ تا ۱۵۰ هزار ریال به ازای هر کیلوگرم به فروش برسد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بندرعباس با اشاره به ظرفیت‌های منطقه شمیل در تولید محصولات سبزی و صیفی بیان کرد: با توجه به استقبال بازار، شرایط مناسب اقلیمی و صرفه اقتصادی کشت بامیه، پیش‌بینی می‌شود سطح زیر کشت این محصول در سال زراعی آینده به ۲۰۰ هکتار افزایش یابد.

وی ادامه داد: توسعه کشت بامیه می‌تواند نقش مؤثری در افزایش درآمد بهره‌برداران، ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی منطقه داشته باشد و کارشناسان جهاد کشاورزی نیز برای ارائه توصیه‌های فنی و حمایت از کشاورزان آماده هستند.