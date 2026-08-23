تأکید بر ارتقای سلامت بانوان با توسعه آموزش، واکسیناسیون و غربالگری

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه هماهنگی پویش‌های سلامت با محوریت ترویج تغذیه با شیر مادر، واکسیناسیون و پیشگیری از بیماری‌های واگیردار صبح یکشنبه به ریاست لیلا بنام، مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری آذربایجان شرقی برگزار شد.

لیلا بنام در این نشست با بیان اینکه سلامت خانواده ارتباط مستقیمی با سلامت بانوان دارد، اظهار کرد: هدف از برگزاری این نشست، افزایش آگاهی عمومی، شناسایی چالش‌های موجود در مسیر پیشگیری از بیماری‌های قابل انتقال و ارائه راهکارهای حمایتی برای تسهیل دسترسی اقشار آسیب‌پذیر به خدمات بهداشتی و درمانی است.

وی با تأکید بر اهمیت افزایش آگاهی و سواد سلامت در جامعه افزود: بانوان به عنوان یکی از ارکان اصلی خانواده، نقش مهمی در حفظ و ارتقای سلامت اعضای خانواده دارند و دسترسی آنان به اطلاعات دقیق و به‌هنگام در حوزه سلامت می‌تواند از بسیاری از بیماری‌ها و آسیب‌های قابل پیشگیری جلوگیری کند.

مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری آذربایجان شرقی، آموزش و پیشگیری را از مهم‌ترین راهبردهای مقابله با بیماری‌های واگیردار دانست و گفت: توسعه برنامه‌های آموزشی، انجام غربالگری‌های دوره‌ای و افزایش پوشش واکسیناسیون باید به صورت جدی دنبال شود تا ضمن شناسایی زودهنگام بیماری‌ها، هزینه‌های درمان و پیامدهای اجتماعی و خانوادگی آنها نیز کاهش یابد.

در ادامه این نشست، پزشکان و متخصصان مدعو با ارائه گزارش‌های تخصصی، بر ضرورت گسترش آموزش‌های پیشگیرانه، واکسیناسیون به‌موقع و تقویت برنامه‌های غربالگری تأکید و چالش‌های اجرایی موجود در این زمینه را بررسی کردند.

همچنین در این جلسه بر ضرورت همکاری و هماهنگی بیشتر دستگاه‌های اجرایی، بهداشتی و تخصصی برای ارتقای سلامت بانوان تأکید شد و پیشنهاد تشکیل «شورای سلامت زنان استان» با هدف ایجاد هم‌افزایی میان دستگاه‌های مرتبط مطرح شد.