به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سرمست صبح یکشنبه در جلسه شورای برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی با تأکید بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های انرژی استان اظهار کرد: پست‌های فوق‌توزیع برق در استان به میزان مورد نیاز توسعه نیافته و زیرساخت‌های موجود پاسخگوی تقاضاهای سرمایه‌گذاری نیست.

وی با اشاره به شرایط موجود و اعمال خاموشی‌ها افزود: در شرایطی که مردم با محدودیت‌های ناشی از خاموشی مواجه هستند، توسعه پست‌های فوق‌توزیع برق با استفاده از ظرفیت مولدسازی باید بدون تعلل در دستور کار قرار گیرد و تأخیر در این زمینه قابل توجیه نیست.

استاندار آذربایجان شرقی بر ضرورت انجام اقدامات عملی برای تقویت زیرساخت‌های انرژی تأکید کرد و گفت: باید با برنامه‌ریزی و اقدام مؤثر، نیاز مردم و صنایع در حوزه انرژی تأمین شود.

انرژی؛ پاشنه آشیل سرمایه‌گذاری در استان

سرمست انرژی را یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های مورد نیاز برای توسعه سرمایه‌گذاری در آذربایجان شرقی دانست و اظهار کرد: انرژی به پاشنه آشیل سرمایه‌گذاری در استان تبدیل شده است و باید برای تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز سرمایه‌گذاران برنامه‌ریزی جدی انجام شود.

وی همچنین بر ضرورت ارائه گزارش‌های عملکرد مدیران حوزه برق و انرژی با محوریت اقدامات عملی تأکید کرد و افزود: گزارش‌های ارائه‌شده باید بیانگر اقدامات انجام‌شده برای تأمین و توسعه زیرساخت‌ها و رفع کمبودهای موجود باشد.

ارزیابی توسعه انرژی خورشیدی

استاندار آذربایجان شرقی همچنین خواستار ارائه گزارش دقیق و آماری از روند توسعه انرژی خورشیدی شد و گفت: در جلسه آینده شورای برنامه‌ریزی باید گزارشی از اقدامات انجام‌شده برای نصب و توسعه سامانه‌های خورشیدی در شهرک‌های صنعتی و پشت‌بام منازل مسکونی ارائه شود.

سرمست تأکید کرد: روند اجرای این اقدامات باید به صورت دقیق و بر اساس آمار و اطلاعات قابل ارزیابی باشد تا میزان پیشرفت برنامه‌ها مشخص شود.

در این جلسه همچنین ۳۴ طرح در حوزه‌های زیربنایی، توسعه روستایی، شهری و عشایری، آمایش سرزمینی و محیط زیست به تصویب رسید.