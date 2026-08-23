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۱ شهریور ۱۴۰۵، ۸:۲۰

ناصحی: پزشکان سرمایه ای ارزشمند برای نظام سلامت هستند

ناصحی: پزشکان سرمایه ای ارزشمند برای نظام سلامت هستند

مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران در پیامی به مناسبت روز پزشک، گفت: حضور استوار پزشکان در کنار مردم، حتی در سخت‌ترین شرایط، سرمایه‌ای ارزشمند برای نظام سلامت کشور است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی ناصحی در پیام تبریک به مناسبت اول شهریور، روز پزشک نوشت: «فرارسیدن روز پزشک، سالروز بزرگداشت مقام والای حکیم ابوعلی سینا را به همه پزشکان فرهیخته، متعهد و دلسوز کشور صمیمانه تبریک عرض می‌کنم.

پزشکان، افزون بر آن‌که پاسداران سلامت و امید در جامعه‌اند، از مهم‌ترین شرکای کاری سازمان بیمه سلامت ایران نیز به شمار می‌آیند. تحقق پوشش همگانی بیمه سلامت، ارتقای کیفیت خدمات درمانی و صیانت از کرامت بیماران، بدون هم‌افزایی، دانش، تعهد حرفه‌ای و همراهی مسئولانه جامعه پزشکی میسر نخواهد بود.

تلاش‌های خستگی‌ناپذیر و مجاهدت‌های مثال‌زدنی پزشکان و دیگر اعضای کادر سلامت در روزهای دشوار، به‌ویژه در ایام جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، جلوه‌ای روشن از مسئولیت‌پذیری، ایثار و وفاداری آنان به رسالت انسانی و حرفه‌ای خود بود. حضور استوار پزشکان در کنار مردم، حتی در سخت‌ترین شرایط، سرمایه‌ای ارزشمند برای نظام سلامت کشور و باعث آرامش و امید جامعه است.

سازمان بیمه سلامت ایران قدردان این همراهی ارزشمند است و خود را متعهد می‌داند در مسیر حمایت از جامعه پزشکی، تسهیل ارائه خدمات، کاهش دغدغه‌های بیماران و تقویت همکاری‌های سازنده با ارائه‌دهندگان خدمات سلامت، گام‌های مؤثرتری بردارد.

ضمن ادای احترام به مقام بلند پزشکان عزیز و به ویژه همکاران پزشک در سازمان بیمه سلامت ایران، روز پزشک را به همه این عزیزان، خانواده‌های گرانقدرشان و تمامی تلاشگران عرصه سلامت تبریک می‌گویم و از درگاه خداوند متعال، سلامتی، عزت و توفیق روزافزون آنان را مسئلت دارم.»

کد مطلب 6924485
حبیب احسنی پور

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