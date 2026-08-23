ناصحی: پزشکان سرمایه ای ارزشمند برای نظام سلامت هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی ناصحی در پیام تبریک به مناسبت اول شهریور، روز پزشک نوشت: «فرارسیدن روز پزشک، سالروز بزرگداشت مقام والای حکیم ابوعلی سینا را به همه پزشکان فرهیخته، متعهد و دلسوز کشور صمیمانه تبریک عرض می‌کنم.

پزشکان، افزون بر آن‌که پاسداران سلامت و امید در جامعه‌اند، از مهم‌ترین شرکای کاری سازمان بیمه سلامت ایران نیز به شمار می‌آیند. تحقق پوشش همگانی بیمه سلامت، ارتقای کیفیت خدمات درمانی و صیانت از کرامت بیماران، بدون هم‌افزایی، دانش، تعهد حرفه‌ای و همراهی مسئولانه جامعه پزشکی میسر نخواهد بود.

تلاش‌های خستگی‌ناپذیر و مجاهدت‌های مثال‌زدنی پزشکان و دیگر اعضای کادر سلامت در روزهای دشوار، به‌ویژه در ایام جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، جلوه‌ای روشن از مسئولیت‌پذیری، ایثار و وفاداری آنان به رسالت انسانی و حرفه‌ای خود بود. حضور استوار پزشکان در کنار مردم، حتی در سخت‌ترین شرایط، سرمایه‌ای ارزشمند برای نظام سلامت کشور و باعث آرامش و امید جامعه است.

سازمان بیمه سلامت ایران قدردان این همراهی ارزشمند است و خود را متعهد می‌داند در مسیر حمایت از جامعه پزشکی، تسهیل ارائه خدمات، کاهش دغدغه‌های بیماران و تقویت همکاری‌های سازنده با ارائه‌دهندگان خدمات سلامت، گام‌های مؤثرتری بردارد.

ضمن ادای احترام به مقام بلند پزشکان عزیز و به ویژه همکاران پزشک در سازمان بیمه سلامت ایران، روز پزشک را به همه این عزیزان، خانواده‌های گرانقدرشان و تمامی تلاشگران عرصه سلامت تبریک می‌گویم و از درگاه خداوند متعال، سلامتی، عزت و توفیق روزافزون آنان را مسئلت دارم.»