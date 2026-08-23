۲ حادثه ترافیکی در اصفهان ۹ مصدوم داشت

عباس عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نخستین حادثه ساعت ۱۸:۳۰ روز ۳۱ مردادماه در جاده قلعه‌شور، نرسیده به کبوترآباد رخ داد که طی آن یک دستگاه خودروی تیبا واژگون شد.

وی افزود: پس از اعلام حادثه به مرکز اورژانس ۱۱۵، دو واحد عملیاتی اورژانس پیش‌بیمارستانی برای امدادرسانی به محل اعزام شدند.

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان با بیان اینکه این حادثه ۶ مصدوم برجا گذاشت، تصریح کرد: هر ۶ مصدوم این حادثه زن بودند و پس از انجام اقدامات اولیه درمانی، برای ادامه روند درمان به بیمارستان کاشانی منتقل شدند.

عابدی ادامه داد: در این حادثه مورد فوتی گزارش نشده است و نیروهای اورژانس پس از حضور در محل، اقدامات لازم را برای ارزیابی و انتقال مصدومان انجام دادند.

وی همچنین به حادثه دوم اشاره کرد و گفت: ساعت ۱:۱۵ بامداد اول شهریورماه، حادثه ترافیکی دیگری در خیابان احمدآباد اصفهان، ابتدای خیابان مهرگان، به مرکز اورژانس ۱۱۵ اعلام شد که مربوط به زمین خوردن یک موتورسوار بود.

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان افزود: برای امدادرسانی به این حادثه یک واحد عملیاتی اورژانس پیش‌بیمارستانی به محل اعزام شد.

وی با بیان اینکه این حادثه سه مصدوم داشت، گفت: مصدومان شامل یک زن، یک مرد و یک پسر بچه دو ساله بودند که پس از دریافت اقدامات درمانی اولیه در محل حادثه، برای ادامه درمان به بیمارستان کاشانی منتقل شدند.

عابدی با تأکید بر ضرورت رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی خاطرنشان کرد: توجه به سرعت مطمئنه، رعایت فاصله ایمن، استفاده از تجهیزات ایمنی و احتیاط بیشتر در مسیرهای پرتردد و هنگام تردد با موتورسیکلت می‌تواند در کاهش حوادث و آسیب‌های ناشی از سوانح ترافیکی مؤثر باشد.