191 هکتار از اراضی دیمی اصلاندوز آبی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عوض ملکیان صبح دوشنبه در بازدید از روند اجرایی پمپاژ آب این سد تصریح کرد: با تکمیل طرح پمپاژ آب این پروژه که با پنج متر مکعب بر ثانیه انجام می شود، سطح وسیعی از اراضی قابل کشت اصلاندوز آبیاری خواهد شد.

وی با بیان اینکه این مهم می تواند مشکلات آبیاری اراضی دیمی اصلاندوز را رفع کند، افزود: اجرای کامل این طرح تاثیر قابل توجهی در افزایش تولیدات کشاورزی این منطقه خواهد داشت.

به گفته بخشدار اصلاندوز تا کنون برای اجرای این طرح دو میلیارد ریال هزینه شده است.

وی تاکید کرد: در این طرح آبیاری به دو شکل قطره ای و بارانی انجام می شود که از سویی هدر رفت آب را کنترل کرده و از سویی حجم قابل توجهی از اراضی را آبیاری می کند.

ملکیان معتقد است در صورتی که زمینهای زراعی اصلاندوز پوشش آبیاری مناسبی داشته باشند استعداد کشاورزی خود را تقویت خواهند کرد.