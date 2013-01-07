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۱۸ دی ۱۳۹۱، ۱۵:۲۲

45 هزار لیتر گازوئیل قاچاق از دو دستگاه کامیون در بندرعباس کشف شد

45 هزار لیتر گازوئیل قاچاق از دو دستگاه کامیون در بندرعباس کشف شد

بندرعباس - خبرگزاری مهر: فرمانده انتظامی شهرستان بندرعباس از توقیف دو دستگاه کامیون و کشف 45 هزار لیتر گازوئیل قاچاق در شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسین بسطامی بعدازظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران در تشریح خبر فوق گفت: مأموران انتظامی شهرستان حین کنترل محورهای مواصلاتی به دو دستگاه خودرو مشکوک و آنها را متوقف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان بندرعباس افزود: مأموران در بازرسی از خودروها 45 هزار لیتر گازوئیل قاچاق کشف و در این راستا دونفر را دستگیر کردند.

سرهنگ بسطامی یادآور شد: سوخت های مکشوفه به همراه خودرو ها به اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهرستان انتقال و متهمان پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان بندرعباس از کشف 23 تن برنج قاچاق از دو دستگاه خودرو در شهرستان خبر داد.

بسطامی گفت: مأموران انتظامی شهرستان در اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی حین گشت زنی در سطح شهر بندرعباس به دو دستگاه خودرو مشکوک و آنها را متوقف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان بندرعباس افزود: مأموران در بازرسی از خودرو ها 575 کیسه برنج 40 کیلویی به وزن 23 تن کشف ودر این راستا دو نفر را دستگیر کردند.

سرهنگ بسطامی یادآور شد: برنج های مکشوفه به همراه خودروها به اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهرستان انتقال و متهمان پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

کد مطلب 1785757

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