  1. استانها
  2. هرمزگان
۱۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۷:۰۳

کشف ۱۲۰ هزار نخ سیگار قاچاق در بندرعباس

کشف ۱۲۰ هزار نخ سیگار قاچاق در بندرعباس

بندرعباس- فرمانده انتظامی بندرعباس از کشف ۱۲۰ هزار نخ سیگار قاچاق به ارزش ۴ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد. 

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی اکبر مرادی در تشریح این خبر اظهار داشت: در ادامه طرح مقابله با قاچاق کالا و ارز مأموران پاسگاه انتظامی گچین شهرستان بندرعباس روز گذشته حین گشت‌زنی در حوزه استحفاظی به دو دستگاه خودرو سواری حین بارگیری کالا مشکوک و دستور توقف دادند.

وی افزود: رانندگان خودروها به محض مشاهده مأموران اقدام به فرار کردند که در بازرسی از این بارانداز و محل دپوی کالای قاچاق تعداد ۱۲۰ هزار نخ سیگار خارجی قاچاق کشف و ضبط کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان بندرعباس ارزش مالی سیگارهای کشف شده را برابر اظهار نظر کارشناسان اقتصادی ۴ میلیارد ریال عنوان و تصریح کرد: در این رابطه پرونده قضائی تشکیل و جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی ارسال و تلاش در خصوص شناسایی مالکان این محموله قاچاق در دستور کار مأموران انتظامی این شهرستان قرار دارد.

کد مطلب 6883382

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار