کشف ۱۲۰ هزار نخ سیگار قاچاق در بندرعباس

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی اکبر مرادی در تشریح این خبر اظهار داشت: در ادامه طرح مقابله با قاچاق کالا و ارز مأموران پاسگاه انتظامی گچین شهرستان بندرعباس روز گذشته حین گشت‌زنی در حوزه استحفاظی به دو دستگاه خودرو سواری حین بارگیری کالا مشکوک و دستور توقف دادند.

وی افزود: رانندگان خودروها به محض مشاهده مأموران اقدام به فرار کردند که در بازرسی از این بارانداز و محل دپوی کالای قاچاق تعداد ۱۲۰ هزار نخ سیگار خارجی قاچاق کشف و ضبط کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان بندرعباس ارزش مالی سیگارهای کشف شده را برابر اظهار نظر کارشناسان اقتصادی ۴ میلیارد ریال عنوان و تصریح کرد: در این رابطه پرونده قضائی تشکیل و جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی ارسال و تلاش در خصوص شناسایی مالکان این محموله قاچاق در دستور کار مأموران انتظامی این شهرستان قرار دارد.