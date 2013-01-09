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۲۰ دی ۱۳۹۱، ۱۵:۱۱

فرجی به مهر خبر داد:

اجرای 233 پروژه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی در گلستان

اجرای 233 پروژه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی در گلستان

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان گفت: 233 پروژه تحقیقاتی کشاورزی و منابع طبیعی در این مرکز در دست اجراست.

ابوالفضل فرجی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این طرح ها در حوزه های مختلف در بخش ها و ایستگاه های تحقیقاتی مختلف مرکز در حال اجراست.

وی اظهار داشت: کاهش مصرف سم، کنترل تلفیقی آفات، بیماریها و علف های هرز در محصولات مختلف زراعی و باغی از جمله طرح هاست.

فرجی گفت: استفاده از مواد بیولوژیک در کنترل آفات، تولید ارقام زراعی و باغی متحمل و مقاوم به آفات و بیماری ها نیز از دیگر پروژه هاست.

معاون مرکز تحقیقات کشاورزی گلستان بیان داشت:  برخی از برنامه های مرکز تحقیقات در راستای کاهش مصرف سم و کودهای شیمیایی است.

کد مطلب 1787541

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