اجرای 233 پروژه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی در گلستان

ابوالفضل فرجی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این طرح ها در حوزه های مختلف در بخش ها و ایستگاه های تحقیقاتی مختلف مرکز در حال اجراست.

وی اظهار داشت: کاهش مصرف سم، کنترل تلفیقی آفات، بیماریها و علف های هرز در محصولات مختلف زراعی و باغی از جمله طرح هاست.

فرجی گفت: استفاده از مواد بیولوژیک در کنترل آفات، تولید ارقام زراعی و باغی متحمل و مقاوم به آفات و بیماری ها نیز از دیگر پروژه هاست.

معاون مرکز تحقیقات کشاورزی گلستان بیان داشت: برخی از برنامه های مرکز تحقیقات در راستای کاهش مصرف سم و کودهای شیمیایی است.