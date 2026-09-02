به گزارش خبرگزاری مهر، مراکز فرهنگیهنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در سراسر کشور همزمان به مجموعهای تازه از کتابهای داستانی، علمی، معارفی و نشریات تخصصی از ناشران مختلف تجهیز شدند.
این مجموعه شامل ۹۰ عنوان کتاب و نشریه جدید، به ادارههای کل کانون استانها ارسال شده است تا بر اساس تعداد مراکز، در اختیار تمامی کتابخانههای ثابت و سیار کانون در سراسر کشور قرار گیرد. بر اساس این خبر، یکی از سیاستهای کانون در سالهای اخیر خرید و ارسال کتاب از سایر ناشران کودک و نوجوان است که با دو هدف تنوع منابع و حمایت از ناشران کودک و نوجوان انجام میشود.
در این مجموعه فرهنگی نیز علاوه بر انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان عنوانهای متنوعی از ۲۳ ناشر کشور همچون قدیانی، افق ، محراب قلم، صابرین، شهر قلم، امیرکبیر، نیستان، رشد ابراهیم هادی، اطراف، روایت فتح، شبنم، راه یار، شهید کاظمی، طلائی، پنجره، سلام کتاب، شورا، فراز اندیش سبز، قو، کتابخورها، معارف و مهرسا گردآوری شده است.
الگوسازی برای نوجوانان و روایت پیشرفت
بخش مهمی از کتابهای ارسالشده به موضوعهای پایداری، الگوسازی برای نوجوانان و روایت پیشرفت اختصاص دارد که عنوانهایی چون مجموعه دو جلدی «سلام بر ابراهیم»، «عارف سیزده ساله»، «مردی با آرزوهای دوربرد»، «تجمع ممنوع» و مجموعه «طلاش کن» (زندگینامه شهدای علمی و هستهای مانند شهیدان شهریاری، رضایینژاد، احمدیروشن، فخریزاده و کاظمی آشتیانی) در کنار کتابهای حوزهی فناوری مانند «عملیات احیا»، «سلولهای بهاری»، «به توان هایتک»، «هزار آفرین دانشمند»، «فناوری نجات» و «این منم نصیرالدین طوسی» را شامل میشود.
همچنین عنوانهای دیگری مانند «سرزمین مقدس؛ سفری به فلسطین»، «پیونگیانگ؛ سفری به کره شمالی»، «رفح؛ یادداشتهای غزه ۲»، «راه و چاه؛ قصه قرآنی»، «فرهنگنامه کلید دانش»، در این طرح به دست مخاطبان خواهد رسید.
شماره جدید کتابمجله «کانون علم» و شمارههای تازه ماهنامه «شبنم» نیز به عنوان نشریههای تخصصی در اختیار اعضای مراکز کانون قرار میگیرد.
«قصههای چهار فصل»، «افسانههای خواندنی دنیا»، مجموعه کتابهای آموزشی «کفشدوزک» و «زفی خلاق»، «شش قصه از گلستان سعدی»، «کلیدهای رفتار با نوجوانان» و آثار داستانی دیگر نیز به مراکز کانون ارسال شده است تا در برنامههای فرهنگی و مهارتی مورد استفاده کودکان و نوجوانان سراسر کشور قرار گیرد.
یادآوری میشود ارسال کتاب به مراکز به صورت پیدرپی به منظور برقراری عدالت فرهنگی و دسترسی آسانتر کودکان و نوجوانان تمام مناطق کشور به تازههای نشر انجام میشود.
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