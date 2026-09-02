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۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۴۵

۹۰ عنوان کتاب از ۲۴ ناشر راهی کتابخانه‌های کانون در سراسر کشور شد

۹۰ عنوان کتاب از ۲۴ ناشر راهی کتابخانه‌های کانون در سراسر کشور شد

مراکز فرهنگی‌هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در سراسر کشور هم‌زمان به مجموعه‌ای تازه از کتاب‌های داستانی، علمی، معارفی و نشریات تخصصی از ناشران مختلف تجهیز شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مراکز فرهنگی‌هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در سراسر کشور هم‌زمان به مجموعه‌ای تازه از کتاب‌های داستانی، علمی، معارفی و نشریات تخصصی از ناشران مختلف تجهیز شدند.

این مجموعه شامل ۹۰ عنوان کتاب و نشریه جدید، به اداره‌های کل کانون استان‌ها ارسال شده است تا بر اساس تعداد مراکز، در اختیار تمامی کتاب‌خانه‌های ثابت و سیار کانون در سراسر کشور قرار گیرد. بر اساس این خبر، یکی از سیاست‌های کانون در سال‌های اخیر خرید و ارسال کتاب از سایر ناشران کودک و ‌نوجوان است که با دو هدف تنوع منابع و حمایت از ناشران کودک و نوجوان انجام می‌شود.

در این مجموعه فرهنگی نیز علاوه بر انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان عنوان‌های متنوعی از ۲۳ ناشر کشور همچون قدیانی، افق ، محراب قلم، صابرین، شهر قلم، امیرکبیر، نیستان، رشد ابراهیم هادی، اطراف، روایت فتح، شبنم، راه یار، شهید کاظمی، طلائی، پنجره، سلام کتاب، شورا، فراز اندیش سبز، قو، کتابخورها، معارف و مهرسا گردآوری شده است.

الگوسازی برای نوجوانان و روایت پیشرفت

بخش مهمی از کتاب‌های ارسال‌شده به موضوع‌های پایداری، الگوسازی برای نوجوانان و روایت پیشرفت اختصاص دارد که عنوان‌هایی چون مجموعه دو جلدی «سلام بر ابراهیم»، «عارف سیزده ساله»، «مردی با آرزوهای دوربرد»، «تجمع ممنوع» و مجموعه «طلاش کن» (زندگی‌نامه شهدای علمی و هسته‌ای مانند شهیدان شهریاری، رضایی‌نژاد، احمدی‌روشن، فخری‌زاده و کاظمی آشتیانی) در کنار کتاب‌های حوزه‌ی فناوری مانند «عملیات احیا»، «سلول‌های بهاری»، «به توان‌ هایتک»، «هزار آفرین دانشمند»، «فناوری نجات» و «این منم نصیرالدین طوسی» را شامل می‌شود.

همچنین عنوان‌های دیگری مانند «سرزمین مقدس؛ سفری به فلسطین»، «پیونگ‌یانگ؛ سفری به کره شمالی»، «رفح؛ یادداشت‌های غزه ۲»، «راه و چاه؛ قصه قرآنی»، «فرهنگ‌نامه کلید دانش»، در این طرح به دست مخاطبان خواهد رسید.

شماره جدید کتاب‌مجله «کانون علم» و شماره‌های تازه ماهنامه «شبنم» نیز به عنوان نشریه‌های تخصصی در اختیار اعضای مراکز کانون قرار می‌گیرد.

«قصه‌های چهار فصل»، «افسانه‌های خواندنی دنیا»، مجموعه کتاب‌های آموزشی «کفشدوزک» و «زفی خلاق»، «شش قصه از گلستان سعدی»، «کلیدهای رفتار با نوجوانان» و آثار داستانی دیگر نیز به مراکز کانون ارسال شده است تا در برنامه‌های فرهنگی و مهارتی مورد استفاده کودکان و نوجوانان سراسر کشور قرار گیرد.

یادآوری می‌شود ارسال کتاب به مراکز به صورت پی‌درپی به منظور برقراری عدالت فرهنگی و دسترسی آسان‌تر کودکان و نوجوانان تمام مناطق کشور به تازه‌های نشر انجام می‌شود.

کد مطلب 6935254
طاهره تهرانی

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