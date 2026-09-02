فروش نجومی بلیت دربی در اصفهان کلاهبرداری است

سرهنگ نعمت‌الله طاهرپور در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به شگردهای جدید کلاهبرداران در آستانه دیدارهای حساس فوتبال، اظهار کرد: فضای هیجانی حاکم بر مسابقات پرطرفدار، بهترین فرصت برای سودجویان است تا با سوءاستفاده از احساسات هواداران، آن‌ها را به دامِ خریدِ فوری بکشانند.

وی افزود: متأسفانه در روزهای اخیر شاهد انتشار آگهی‌های متعدد فروش بلیت در پلتفرم‌ها هستیم که با قیمت‌های غیرواقعی و نجومی منتشر شده‌اند. این افراد با استفاده از عباراتی نظیر بلیت محدود، آخرین فرصت یا جایگاه ویژه، مخاطب را تحت فشارِ روانی قرار می‌دهند تا پیش از هرگونه بررسی، وجه را واریز کند؛ اما پس از دریافت پول، خبری از بلیت نیست و یا صرفاً یک فایلِ بی‌ارزش و جعلی برای خریدار ارسال می‌شود.

رئیس پلیس فتای استان اصفهان با تأکید بر اینکه هواداران نباید اعتمادسازی‌های کاذب فروشندگان را باور کنند، تصریح کرد: فروشندگان جعلی برای جلب اطمینانِ خریداران، ممکن است تصاویر کارت ملی، رسیدهای بانکیِ دیگران یا مدارکِ دستکاری شده را ارسال کنند؛ اما هواداران باید بدانند که این مدارک به‌هیچ‌وجه دلیلی بر اعتبار معامله نیست. ما بارها تأکید کرده‌ایم که هرگونه خرید بلیت در فضای غیررسمی، مصداق بارز ریسک کلاهبرداری است.

سرهنگ طاهرپور ابراز کرد: توصیه مؤکد پلیس فتا به هواداران این است که هیجانِ دربی نباید آن‌ها را به قربانیان سارقان مجازی تبدیل کند. تنها راهِ مطمئن، خریدِ بلیت از مبادی رسمی است. در صورت مشاهده هرگونه آگهی مشکوک یا وقوع کلاهبرداری، موضوع را بلافاصله از طریق سایت پلیس فتا به ما گزارش دهید تا اقدامات قانونی لازم انجام شود.