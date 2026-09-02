حضور ۱۱ هزار اثر از ایران و ۱۳۲ کشور در جشنواره فیلم کوتاه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایران، در بخش ملی چهل‌وسومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران ۲۴۵۶ اثر به دبیرخانه جشنواره رسیده است که از این میان، ۱۷۰۴ اثر داستانی، ۳۱۷ اثر مستند، ۲۶۶ اثر تجربی و ۱۶۹ اثر پویانمایی بوده‌اند.

در بخش بین‌الملل نیز استقبال فیلمسازان از جشنواره چشمگیر بوده و ۸۷۵۵ اثر از ۱۳۲ کشور جهان به دبیرخانه ارسال شده است. از این تعداد، ۴۳۷۲ اثر داستانی، ۱۰۷۹ اثر مستند، ۷۱۵ اثر تجربی و ۸۰۴ اثر پویانمایی هستند. همچنین ۱۱۵۷ اثر در بخش هوش مصنوعی و ۶۲۸ اثر در بخش «افق‌های نوظهور» به جشنواره رسیده است.

سهم ۷۴ درصدی فیلمسازان شهرستانی

آمار ارسال آثار در بخش ملی، حضور گسترده فیلمسازان خارج از پایتخت را نیز نشان می‌دهد. از مجموع ۲۴۵۶ شرکت‌کننده، ۷۲۴ اثر از تهران و ۱۷۳۲ اثر از سایر شهرهای کشور ارسال شده است؛ به این ترتیب حدود ۷۴ درصد آثار از خارج از تهران به دبیرخانه جشنواره رسیده و سهم تهران حدود ۲۶ درصد بوده است.

در میان استان‌های کشور، پس از تهران، خراسان رضوی با ۳۰۸ اثر، اصفهان با ۱۷۴ اثر، فارس با ۱۶۰ اثر و خوزستان با ۱۴۷ اثر، گیلان با ۱۰۷ اثر بیشترین تعداد آثار ارسالی را به خود اختصاص داده‌اند. پس از آن نیز استان‌های، آذربایجان شرقی، کرمان، کرمانشاه، همدان، مرکزی و لرستان در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

حضور فیلمسازان زن و مرد در آمار جشنواره

بر اساس آمار ثبت‌شده، از میان ۲۱۳۱ شرکت‌کننده‌ ۱۷۳۵ نفر مرد و ۳۹۶ نفر زن هستند که به ترتیب حدود ۸۱.۴ درصد و ۱۸.۶ درصد از این آمار را تشکیل می‌دهند.

ثبت ۳۳۱۰ اثر در سومین جشنواره عکس تهران

در کنار آمار آثار رسیده به چهل‌وسومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران، ۳۳۱۰ اثر نیز به سومین جشنواره عکس تهران ارسال شده است. از این تعداد، ۱۹۸۷ اثر تک‌عکس و ۱۳۲۳ عکس در قالب ۲۲۶ مجموعه به دبیرخانه این رویداد رسیده است. از این میان ۵۴۱ نفر مرد و ۱۶۹ نفر زن هستند که به ترتیب حدود ۷۶.۲ درصد و ۲۳.۸ درصد از این آمار را تشکیل می‌دهند.

همچنین نمایشگاه سومین جشنواره عکس تهران نیز همزمان با برگزاری چهل‌وسومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران، از ۲۵ تا ۳۰ مهر برگزار خواهد شد.

چهل‌وسومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران به دبیری بهروز شعیبی، از ۲۵ تا ۳۰ مهر در پردیس سینما گالری ملت برگزار خواهد شد.