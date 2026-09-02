آغاز اکران آنلاین مستند «خط القعر»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، مستند «خط القعر» که سال ۱۴۰۳ در مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی تولید شده است از ۱۱ شهریور ساعت ۱۷ در پلتفرم هاشور و در بخش اکران حقیقت در دسترس مخاطبان قرار خواهد گرفت.

«خط القعر» ساخته فرشاد اکتسابی با تکیه بر اسناد و مدارک تاریخی، به بررسی ریشه‌ها و دلایل شکل‌گیری اختلافات میان ایران و عراق و زمینه‌های تاریخی وقوع جنگ ایران و عراق می‌پردازد. در این اثر تاریخ شکل‌گیری کشمکش‌های ایران و همسایه غربی آن از سده‌های گذشته دنبال شده است و ریشه‌های این اختلافات را به درگیری‌های ایران و عثمانی و کشمکش‌های دوران صفویه و قاجار بازمی‌گرداند.

این مستند در روایت تاریخی خود، شکل‌گیری مفهوم مرز در دوره صفوی و تأثیر آن بر تعارض و اختلاف میان کشورها را مورد بررسی قرار می‌دهد و در ادامه، به اختلاف مرزی ایران و عراق و اسناد و توافق تاریخی ۲ کشور در چند سده گذشته، به‌ویژه درباره اروندرود می‌پردازد.

فرشاد اکتسابی کارگردانی مستندهای «آلاله»، «ف الف»، «چهار راه حوادث» و ... را در کارنامه دارد.