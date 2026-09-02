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۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۴۶

آغاز اکران آنلاین مستند «خط القعر»

آغاز اکران آنلاین مستند «خط القعر»

 مستند «خط القعر» ساخته فرشاد اکتسابی از امروز چهارشنبه ۱۱ شهریور اکران آنلاین می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، مستند «خط القعر» که سال ۱۴۰۳ در مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی تولید شده است از ۱۱ شهریور ساعت ۱۷ در پلتفرم هاشور و در بخش اکران حقیقت در دسترس مخاطبان قرار خواهد گرفت.

«خط القعر» ساخته فرشاد اکتسابی با تکیه بر اسناد و مدارک تاریخی، به بررسی ریشه‌ها و دلایل شکل‌گیری اختلافات میان ایران و عراق و زمینه‌های تاریخی وقوع جنگ ایران و عراق می‌پردازد. در این اثر تاریخ شکل‌گیری کشمکش‌های ایران و همسایه غربی آن از سده‌های گذشته دنبال شده است و ریشه‌های این اختلافات را به درگیری‌های ایران و عثمانی و کشمکش‌های دوران صفویه و قاجار بازمی‌گرداند.

این مستند در روایت تاریخی خود، شکل‌گیری مفهوم مرز در دوره صفوی و تأثیر آن بر تعارض و اختلاف میان کشورها را مورد بررسی قرار می‌دهد و در ادامه، به اختلاف مرزی ایران و عراق و اسناد و توافق تاریخی ۲ کشور در چند سده گذشته، به‌ویژه درباره اروندرود می‌پردازد.

فرشاد اکتسابی کارگردانی مستندهای «آلاله»، «ف الف»، «چهار راه حوادث» و ... را در کارنامه دارد.

کد مطلب 6935230
ندا زنگینه

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