کاهش خطاهای آزمایشگاهی در ایران به کمتر از یک درصد

به گزارش خبرگزاری مهر، فریبا شایگان، در حاشیه برگزاری هفدهمین کنگره بین‌المللی و بیست‌وسومین کنگره ملی ارتقای کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران، با بیان اینکه آزمایشگاه‌های تشخیص پزشکی در حال عبور از یک مرحله مهم تاریخی هستند، گفت: آزمایشگاه دیگر صرفاً محلی برای انجام تست نیست، بلکه به بخشی از فرآیند پیشگیری، تشخیص، درمان و حتی پیش‌بینی بیماری تبدیل شده است.

وی افزود: امروز حرکت از آزمایشگاه سنتی به سمت آزمایشگاه هوشمند، از داده‌های منفرد به سمت تحلیل داده‌ها و از تشخیص بیماری پس از وقوع به سمت تشخیص زودهنگام و پیش‌بینی خطر بیماری در حال شکل‌گیری است.

شایگان با تأکید بر اهمیت کیفیت خدمات آزمایشگاهی گفت: کاهش خطاهای آزمایشگاهی به کمتر از یک درصد، نشان‌دهنده اهمیت استانداردهای کنترل کیفیت و تلاش جامعه آزمایشگاهی برای افزایش دقت و اعتمادپذیری نتایج آزمایش‌هاست.

رئیس کنگره ارتقای کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران، با اشاره به شرایط دشوار آزمایشگاه‌های کشور در یک سال گذشته گفت: آزمایشگاه‌ها در این مدت با وجود فشارهای اقتصادی، اختلال در زنجیره تأمین، افزایش هزینه‌ها و مطالبات معوق بیمه‌ای، همچنان به خدمت‌رسانی ادامه دادند و امکان توقف یا کاهش کیفیت خدمات برای آنها وجود نداشت.

وی تأکید کرد: حمایت از آزمایشگاه‌ها صرفاً دفاع از یک گروه حرفه‌ای نیست، بلکه دفاع از کیفیت تشخیص و حق مردم برای دسترسی به خدمات سلامت قابل اتکاست و از وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشکی، سازمان‌های بیمه‌گر و سایر نهادهای مسئول انتظار می‌رود با تعیین تکلیف و پرداخت مطالبات معوق، تأمین پایدار کیت‌ها و مواد مصرفی و تقویت تاب‌آوری آزمایشگاه‌ها، از تضعیف یکی از ارکان اصلی نظام تشخیص پزشکی کشور جلوگیری کنند.

شایگان همچنین از برگزاری نخستین کنگره دانشجویان و دانش‌آموختگان علوم آزمایشگاهی ایران در کنار کنگره اصلی در روز پنج شنبه ۱۲ شهریور خبر داد و گفت: جوانان این حوزه نباید صرفاً شنونده باشند، بلکه باید درباره آینده حرفه خود صحبت کنند، دغدغه‌هایشان را مطرح کنند و در شکل‌دهی به آینده علوم آزمایشگاهی نقش داشته باشند.

وی از برگزاری جشنواره حکیم جرجانی در مراسم افتتاحیه کنگره و تقدیر از پیشگامان و نخبگان علوم آزمایشگاهی خبر داد و گفت: آینده آزمایشگاه را فقط فناوری‌ها نمی‌سازند، بلکه انسان‌هایی می‌سازند که دانش، تجربه، مسئولیت‌پذیری و نگاه رو به آینده داشته باشند. هدف ما ساختن آزمایشگاهی دقیق‌تر، هوشمندتر، سریع‌تر، قابل اعتمادتر و اثرگذارتر در سلامت مردم است.