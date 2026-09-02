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۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۴۷

کاهش خطاهای آزمایشگاهی در ایران به کمتر از یک درصد

کاهش خطاهای آزمایشگاهی در ایران به کمتر از یک درصد

رئیس هیئت‌مدیره انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران با اشاره به کاهش خطاهای آزمایشگاهی در کشور به کمتر از یک درصد، بر ضرورت حمایت نظام سلامت از آزمایشگاه ها تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فریبا شایگان، در حاشیه برگزاری هفدهمین کنگره بین‌المللی و بیست‌وسومین کنگره ملی ارتقای کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران، با بیان اینکه آزمایشگاه‌های تشخیص پزشکی در حال عبور از یک مرحله مهم تاریخی هستند، گفت: آزمایشگاه دیگر صرفاً محلی برای انجام تست نیست، بلکه به بخشی از فرآیند پیشگیری، تشخیص، درمان و حتی پیش‌بینی بیماری تبدیل شده است.

وی افزود: امروز حرکت از آزمایشگاه سنتی به سمت آزمایشگاه هوشمند، از داده‌های منفرد به سمت تحلیل داده‌ها و از تشخیص بیماری پس از وقوع به سمت تشخیص زودهنگام و پیش‌بینی خطر بیماری در حال شکل‌گیری است.

شایگان با تأکید بر اهمیت کیفیت خدمات آزمایشگاهی گفت: کاهش خطاهای آزمایشگاهی به کمتر از یک درصد، نشان‌دهنده اهمیت استانداردهای کنترل کیفیت و تلاش جامعه آزمایشگاهی برای افزایش دقت و اعتمادپذیری نتایج آزمایش‌هاست.

رئیس کنگره ارتقای کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران، با اشاره به شرایط دشوار آزمایشگاه‌های کشور در یک سال گذشته گفت: آزمایشگاه‌ها در این مدت با وجود فشارهای اقتصادی، اختلال در زنجیره تأمین، افزایش هزینه‌ها و مطالبات معوق بیمه‌ای، همچنان به خدمت‌رسانی ادامه دادند و امکان توقف یا کاهش کیفیت خدمات برای آنها وجود نداشت.

وی تأکید کرد: حمایت از آزمایشگاه‌ها صرفاً دفاع از یک گروه حرفه‌ای نیست، بلکه دفاع از کیفیت تشخیص و حق مردم برای دسترسی به خدمات سلامت قابل اتکاست و از وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشکی، سازمان‌های بیمه‌گر و سایر نهادهای مسئول انتظار می‌رود با تعیین تکلیف و پرداخت مطالبات معوق، تأمین پایدار کیت‌ها و مواد مصرفی و تقویت تاب‌آوری آزمایشگاه‌ها، از تضعیف یکی از ارکان اصلی نظام تشخیص پزشکی کشور جلوگیری کنند.

شایگان همچنین از برگزاری نخستین کنگره دانشجویان و دانش‌آموختگان علوم آزمایشگاهی ایران در کنار کنگره اصلی در روز پنج شنبه ۱۲ شهریور خبر داد و گفت: جوانان این حوزه نباید صرفاً شنونده باشند، بلکه باید درباره آینده حرفه خود صحبت کنند، دغدغه‌هایشان را مطرح کنند و در شکل‌دهی به آینده علوم آزمایشگاهی نقش داشته باشند.

وی از برگزاری جشنواره حکیم جرجانی در مراسم افتتاحیه کنگره و تقدیر از پیشگامان و نخبگان علوم آزمایشگاهی خبر داد و گفت: آینده آزمایشگاه را فقط فناوری‌ها نمی‌سازند، بلکه انسان‌هایی می‌سازند که دانش، تجربه، مسئولیت‌پذیری و نگاه رو به آینده داشته باشند. هدف ما ساختن آزمایشگاهی دقیق‌تر، هوشمندتر، سریع‌تر، قابل اعتمادتر و اثرگذارتر در سلامت مردم است.

کد مطلب 6935284
حبیب احسنی پور

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