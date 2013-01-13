فاز اول گاز شهری طالقان به پایان می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، ساسان دلاویز پیش از ظهر یکشنبه در بازدید از پروژه خط انتقال گاز شهری طالقان افزود: با توجه به اهمیت موضوع گاز رسانی و بهره مندی مردم طالقان از این نعمت، فاز اول این پروژه تا پایان تیرماه سال آینده به پایان خواهد رسید.

وی گفت: فاز اول این پروژه که فاز اصلی پروژه نیز است تا ایستگاه تقلیل فشار زیدشت خواهد بود.

فرماندار طالقان اظهار داشت: عملیات اجرایی لوله گذاری داخل شهر نیز در اوایل سال آینده آغاز خواهد شد.

دلاویز اظهار امیدواری نمود که زمستان امسال آخرین زمستان بدون گاز مردم طالقان در حوزه شهری خواهد بود.