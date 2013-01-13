بانوی فوتبالیست کردستانی به اردوی تدارکاتی تیم ملی فوتبال بانوان ایران دعوت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این اردوی تدارکاتی "کویستان خسروی" بانوی فوتبالیست سقزی از سوی سرمربی تیم ملی فوتبل بانوان کشور دعوت شده است.

"کویستان خسروی" بازیکن تیم فوتبال شهرداری بم در رقابت های لیگ برتر فوتبال بانوان باشگاه های کشور است که سابقه چندین بار حضور در اردوی تیم ملی را در کارنامه دارد.

مسابقات فوتسال روستایی جام پیشگیری از اعتیاد برگزار شد

مسابقات فوتسال روستایی جام پیشگیری از اعتیاد با شرکت 34 تیم فوتسال روستایی در مریوان و در راستای ترویج فرهنگ ورزش در بین روستائیان شهرستان مریوان برگزار شد.

در این رقابت ها 34 تیم از روستاهای این شهرستان حضور داشتند و پس از 10 روز رقابت در سالن ریاست جمهوری مریوان تیم کانی دینار به مقام قهرمانی دست یافت، تیم هجرت مقام دوم و تیم روستای ساوجی مقام سوم را کسب کردند.

گفتنی است این مسابقات با همکاری هیئت روستایی و عشایری شهرستان مریوان و اداره ورزش و جوانان این شهرستان برگزار شد.

کمک داور فوتبال کردستانی در لیگ برتر کشور پرچم می زند

"آرمان اسعدی" کمک داور مطرح فوتبال استان کردستان در هفته بیست و یکم رقابت های فوتبال لیگ برتر باشگاه های کشور به عنوان کمک داور اول پرچم می زند.

در این مسابقه تیم های تراکتورسازی تبریز با راه آهن تهران در ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز به مصاف هم می روند.

قضاوت این دیدار بر عهده "سعید مظفری زاده" است و "آرمان اسعدی" به عنوان کمک داور اول به همراه "سخاوت سلیمان نژاد" کمک داور دوم و "فرشید افشار" داور چهارم، مظفری زاده را در امر قضاوت یاری می کنند.