برودت هوا در خوزستان کاهش می یابد

بهرام جنتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امروز لغایت آخر هفته جاری در لایه میانی جو جریانات پایدار و در سطح زمین زبانه‌های سیستم پرفشار حاکم هستند.

وی با بیان اینکه بر این اساس انتظار بارندگی در استان وجود ندارد، افزود: در دو روز آینده نیز با تغییر شکل جریانات سطح زمین مختصری از برودت هوا کاسته خواهد شد.

جنتی در پیش بینی 24 ساعته و آینده نگری اظهار کرد: آسمان استان صاف تا قسمتی ابری بعضا همراه با غبار محلی و گاهی توام با وزش باد قابل ‌ملاحظه پیش‌بینی می ‌شود.



وی هوا را صاف تا قسمتی ابری اعلام کرد و گفت: جهت باد شمال غربی تا غربی، سرعت باد 20 تا 35 کیلومتر در ساعت، ماکزیمم سرعت باد 50 کیلومتر در ساعت، ارتفاع موج 60 تا 90 گاهی 150 سانتیمتر و وضعیت دید پنج تا هفت کیلومتر است.



رئیس اداره پیش بینی هواشناسی خوزستان اظهار کرد: در شبانه روز گذشته شوش و گتوند با 15 و بهبهان با 1- درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنکترین نقاط استان گزارش شده‌اند.

وی افزود: حداکثر دمای اهواز به 14 و حداقل به چهار درجه سانتی گراد خواهد رسید.