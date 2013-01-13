  1. عناوین کل
۲۴ دی ۱۳۹۱، ۱۶:۳۲

جنتی:

برودت هوا در خوزستان کاهش می یابد

برودت هوا در خوزستان کاهش می یابد

اهواز- خبرگزاری مهر: رئیس اداره پیش بینی هواشناسی خوزستان از کاهش برودت هوا در خوزستان خبر داد.

بهرام جنتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امروز لغایت آخر هفته جاری در لایه میانی جو جریانات پایدار و در سطح زمین زبانه‌های سیستم پرفشار حاکم هستند.
 
وی با بیان اینکه بر این اساس انتظار بارندگی در استان وجود ندارد، افزود: در دو روز آینده نیز با تغییر شکل جریانات سطح زمین مختصری از برودت هوا کاسته خواهد شد.
 
جنتی در پیش بینی 24 ساعته و آینده نگری اظهار کرد: آسمان استان صاف تا قسمتی ابری بعضا همراه با غبار محلی و گاهی توام با وزش باد قابل ‌ملاحظه پیش‌بینی می ‌شود.

وی هوا را صاف تا قسمتی ابری اعلام کرد و گفت: جهت باد شمال غربی تا غربی، سرعت باد 20 تا 35 کیلومتر در ساعت، ماکزیمم سرعت باد 50 کیلومتر در ساعت، ارتفاع موج 60 تا 90 گاهی 150 سانتیمتر و وضعیت دید پنج تا هفت کیلومتر است. 
 
رئیس اداره پیش بینی هواشناسی خوزستان اظهار کرد: در شبانه روز گذشته شوش و گتوند با 15 و بهبهان با 1- درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنکترین نقاط استان گزارش شده‌اند.
 
وی افزود: حداکثر دمای اهواز به 14 و حداقل به چهار درجه سانتی گراد خواهد رسید.
کد مطلب 1789956

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    فیلم‌های پربازدید