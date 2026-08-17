شینا انصاری وارد هند شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، شینا انصاری، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، به منظور شرکت در دوازدهمین اجلاس وزرای محیط زیست کشورهای عضو بریکس وارد دهلی‌نو شد.



دوازدهمین اجلاس وزرای محیط زیست بریکس روز سه‌شنبه ۲۷ مردادماه در دهلی‌نو و به میزبانی هند برگزار می‌شود.

این نشست در چارچوب ریاست هند بر بریکس در سال ۲۰۲۶ و با شعار «ساختن برای تاب‌آوری، نوآوری، همکاری و پایداری» برگزار خواهد شد.



بر اساس برنامه اعلام‌شده، ترویج سبک زندگی پایدار، حفاظت از جنگلها و تاب‌آوری در برابر بلایا، اقتصاد چرخشی و سازگاری با تغییر اقلیم چهار محور اصلی گفت‌وگوهای زیست‌محیطی این اجلاس است.



در این اجلاس، وزیران، مقام‌های ارشد و سیاست‌گذاران کشورهای عضو بریکس درباره تقویت همکاری‌های زیست‌محیطی، تبادل تجربیات و دستیابی به مواضع مشترک برای تحقق توسعه پایدار و افزایش تاب‌آوری کشورها گفت‌وگو خواهند کرد.