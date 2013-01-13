  1. سیاست
۲۴ دی ۱۳۹۱، ۲۱:۳۲

در نامه ای رسمی اعلام شد:

احمدی نژاد در جلسه چهارشنبه مجلس یک ساعت ونیم حضور دارد

احمدی نژاد در جلسه چهارشنبه مجلس یک ساعت ونیم حضور دارد

معاون پارلمانی رئیس جمهور، در نامه ای خطاب به لاریجانی نحوه حضور رئیس جمهور در جلسه روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی را اعلام کرد.

 به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی معاونت پارلمانی رئیس جمهور، لطف الله فروزنده در نامه ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی نحوه حضور محمود احمدی نژاد رئیس جمهور کشورمان در جلسه روز چهارشنبه 27 دی ماه را اعلام کرد.

متن این نامه به این شرح است:
 
جناب آقای دکتر لاریجانی
 
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
 
سلام علیکم؛
احتراما پیرو نامه شماره 203805 مورخ 1391/10/18 و در اجرای اصل هفتادم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به استحضار می‌رساند؛ ریاست محترم جمهور در نظر دارد روز چهارشنبه مورخ 1391/10/27 از ساعت 10:30 لغایت 12 ضمن حضور در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی مطالبی را درخصوص مسائل جاری کشور به استماع نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی برسانند، خواهشمند است دستور فرمایید هماهنگی لازم صورت و نتیجه‌ را به این معاونت اعلام فرمایند.
کد مطلب 1790159

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