  1. فرهنگ و ادب
۲۵ دی ۱۳۹۱، ۱۲:۴۳

خاطرات هوشنگ ابتهاج در کمتر از یک ماه به چاپ دوم رسید

خاطرات هوشنگ ابتهاج در کمتر از یک ماه به چاپ دوم رسید

تمام 2750 نسخه چاپ شده از کتاب «پیر پرنیان‌اندیش؛ در صحبت سایه» دربرگیرنده خاطرات هوشنگ ابتهاج در کمتر از یک ماه به فروش رفت و این اثر دوجلدی به چاپ دوم رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب که شامل خاطرات هوشنگ ابتهاج، شاعر پیشکسوت در گفتگوی میلاد عظیمی و عاطفه طیه با اوست، کمتر از یک ماه پیش از سوی نشر سخن در دو جلد گالینگور، منتشر و راهی بازار شد.

چاپ نخست کتاب «پیر پرنیان اندیش؛ در صحبت سایه» در شمارگان 2750 نسخه و با بهای 75 هزار تومان راهی بازار شد که با استقبال مخاطبان تمام این نسخه‌ها به فروش رفته و ناشر (سخن) تصمیم به تجدید چاپش گرفته است.

بر اساس اعلام ناشر، قرار است چاپ دوم این کتاب طی هفته آینده راهی بازار شود با این حال پیش بینی می‌شود این نوبت چاپ هم در مدت کمی تجدید شود.

در کتاب «پیر پرنیان اندیش؛ در صحبت سایه» علاوه بر خاطراتی ناشنیده از هوشنگ ابتهاج، دوره‌های مختلف زندگی این شاعر و موسیقی پژوه معاصر کشورمان مورد بررسی قرار گرفته است.

امیرهوشنگ ابتهاج متخلص به «هـ.ا. سایه» 6 اسفندماه سال 1306 در شهرستان رشت متولد شد. برخی از مجموعه‌های شعر چاپ شده او عبارتند از: «نخستین نغمه‌ها»، «سهراب»، «شبگیر»، «زمین»، «چند برگ از یلدا»، «یادگار خون سرو» و «سیاه مشق».

کد مطلب 1790348

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    نظرات

    • enigmaescaperoom IR ۱۲:۰۸ - ۱۴۰۰/۰۳/۲۴
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      پاسخ
      بی نظیرترین هنرمند حال حاضر. ساکت مثل سایه

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