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۷ شهریور ۱۴۰۵، ۷:۴۰

مسئول لبنانی: اسرائیل در حال وقت‌کشی است

مسئول لبنانی: اسرائیل در حال وقت‌کشی است

یک مسئول بلندپایه لبنانی به وقت کشی رژیم صهیونیستی در مذاکرات با بیروت اعتراف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، یک مسئول بلندپایه لبنانی تاکید کرد که رژیم صهیونیستی عمدا در حال وقت کشی و عدم پیشبرد مذاکرات و دستاورد سازی برای بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در سایه انتخابات پارلمانی این رژیم و انتخابات میان دوره ای آمریکا در نوامبر است.

وی اضافه کرد که این روند باعث تأخیر در اجرای توافق امضا شده میان بیروت و تل آویو می شود. مسئولان لبنانی در حال تلاش برای ممانعت از وخامت اوضاع میدانی به ویژه در بلندی های علی الطاهر هستند.

این مسئول لبنانی مدعی شد که دولت بیروت گزینه ای جز مذاکره برای مهار کردن نتانیاهو ندارد و احتمال متوقف کردن این مذاکرات از سوی بیروت بعید است!

لازم به ذکر است که توافق امضا شده میان دولت غربگرای بیروت و رژیم صهیونیستی نه تنها باعث توقف تجاوزات اسرائیل نشده بلکه اشغالگری این رژیم را در جنوب لبنان تثبیت کرده است.

کد مطلب 6930808

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