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۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۴۸

خدمت‌رسانی رایگان اتوبوسرانی مشهد در روز یکشنبه

خدمت‌رسانی رایگان اتوبوسرانی مشهد در روز یکشنبه

مشهد- مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری مشهد از خدمت‌رسانی رایگان ناوگان اتوبوسرانی مشهد در خطوط منتهی به حرم مطهر رضوی در روز یکشنبه (۸ شهریورماه) خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن شریعتی اظهار کرد: با هدف تسهیل در تشرف زائران و مجاوران به حرم مطهر رضوی، برابر مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد مقدس و دستور شهردار مشهد، خدمات ناوگان اتوبوسرانی مشهد در خطوط منتهی و عبوری از حرم مطهر، روز یکشنبه ۸ شهریورماه به مناسبت سالروز ولادت حضرت رسول اکرم(ص) و ولادت حضرت امام جعفر صادق(ع) به صورت رایگان ارائه خواهد شد.

مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری مشهد بیان کرد: این خطوط شامل ۸۰۰ – ۸۰۱ – ۸۰۲ – ۸۳۱ – ۸۳۲ – ۸۳۳ – ۱۲ – ۵۰ – ۶۲ – ۸۲ – ۸۶ و ۲۱۰ می‌باشد.

وی بیان کرد: همچنین برای ارائه خدمات شایسته به زائرین و مجاورین، ناوگان خطوط منتهی و عبوری از حرم مطهر در شب و روز میلاد، تقویت خواهد شد تا سرفاصله ناوگان کاهش یابد.

کد مطلب 6930545

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