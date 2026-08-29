تیموری: ادعای توزیع مرغ منجمد فاسد در مازندران کذب است

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله تیموری شامگاه جمعه در گفتوگو با خبرنگاران اظهار کرد: نگهداری و ذخیرهسازی مرغ منجمد تابع ضوابط مشخص و استانداردهای بهداشتی است و فرآیند عرضه این محصولات نیز با نظارت دستگاههای مسئول انجام میشود.
وی افزود: مرغهای منجمد پیش از عرضه در بازار، نمونهبرداری شده و آزمایشهای لازم روی آنها انجام میشود و تنها محصولاتی که شرایط بهداشتی مورد تأیید را داشته باشند، مجوز عرضه برای مصرف عمومی دریافت میکنند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران با بیان اینکه محصولات فاقد استانداردهای لازم از چرخه مصرف انسانی خارج میشوند، گفت: بسته به وضعیت و میزان آلودگی، برخی فرآوردهها ممکن است با نظارت دستگاههای مربوطه برای مصارف غیرخوراکی یا فرآوریهای خاص مورد استفاده قرار گیرند و محصولاتی که امکان استفاده نداشته باشند نیز معدوم خواهند شد.
تیموری ادامه داد: بررسی آمار و مستندات موجود نشان میدهد طی یک سال گذشته موردی از گوشت مرغ منجمد واجد شرایط مصرف که به دلیل آلودگی وارد چرخه معدومسازی شده باشد، وجود نداشته است.
وی با اشاره به جایگاه مازندران در تولید مرغ کشور بیان کرد: این استان یکی از مراکز اصلی تولید مرغ به شمار میرود و در کنار تأمین نیاز بازار، حفظ سلامت و امنیت غذایی مردم نیز از اولویتهای جدی دستگاههای متولی است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران خاطرنشان کرد: در یک سال گذشته و بهویژه در دورهای که به دلیل شرایط جنگی و کمبودهای مقطعی، نیاز به توزیع مرغ منجمد افزایش پیدا کرد، الزامات مربوط به بهداشت، نگهداری و کنترل این محصولات در تمامی مراحل رعایت شده است.
تیموری در پایان با رد قاطع شایعات منتشرشده درباره توزیع مرغ فاسد یا تاریخگذشته، از شهروندان خواست اخبار مربوط به سلامت و کیفیت مواد غذایی را از منابع رسمی دریافت کنند.
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