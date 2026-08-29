به گزارش خبرنگار مهر، سجاد برنجی، با اشاره به هفته دولت و گرامیداشت یاد شهدای دولت و خدمت افزود: شهیدان رجایی و باهنر، آیتالله رئیسی، امیرعبداللهیان، مالک رحمتی و دیگر شهدای خدمت و دفاع از کشور، الگوی مسئولیتپذیری و خدمت به مردم هستند.
فرماندار شهریار با اشاره به شعار هفته دولت، «دولت پای کار مردم؛ مردم پای کار ایران» و «روایت دفاع و سازندگی»، گفت: مردم ایران در شرایط دشوار اخیر بار دیگر نشان دادند که پای کشور ایستادهاند و مسئولان نیز باید با روحیه جهادی و حضور در میدان، پاسخگوی این همراهی باشند.
برنجی ادامه داد: با وجود فشارهای اقتصادی، سیاسی، رسانهای و نظامی دشمن و آسیبهای واردشده به برخی زیرساختها، فعالیت دستگاههای اجرایی متوقف نشد و روند رفع مشکلات ادامه یافت.
وی با تأکید بر اینکه مسیر سازندگی کشور نیز در کنار دفاع و ایستادگی دنبال میشود، از اجرای طرحهای عمرانی و زیرساختی در شهریار خبر داد و گفت: در هفته دولت، مجموعهای از پروژههای آموزشی، ورزشی، فرهنگی و اجتماعی در شهرستان به بهرهبرداری میرسد و طرحهای مرتبط با تأمین و انتقال آب نیز در حال پیگیری است.
فرماندار ویژه شهریار در پایان گفت: ارزش مجموع پروژههای قابل افتتاح و بهرهبرداری شهرستان در هفته دولت حدود ۴ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان برآورد میشود، که نشاندهنده تداوم روند خدمترسانی و اجرای طرحهای توسعهای در شهرستان است.
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