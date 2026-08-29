باقر عالمی در گفتگو با خبرنگار مهر از جهش در جذب اعتبارات و پیشرفت پروژه‌های عمرانی شهرستان خبر داد.

وی تأکید کرد: به رغم محدودیت‌های اقتصادی، تمرکز اصلی بر تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و توسعه زیرساخت‌های حیاتی است.

فرماندار سیروان با اشاره به اهمیت بخش کشاورزی، از احیای طرح استراتژیک پمپاژ آب دشت سیروان خبر داد.

وی اظهار داشت: این پروژه که از سال ۱۳۹۲ در وضعیت بلاتکلیفی بود، اکنون با اختصاص ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار ملی، مسیر توسعه کشاورزی، افزایش سطح زیرکشت و اشتغال‌زایی در شهرستان هموار شده است.

وی همچنین از اجرای ۱۲ طرح لایروبی و بهسازی کانال‌های انتقال آب در روستاهای شهرستان یاد کرد.

وی گفت: در حوزه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای تسریع در پروژه‌های راهسازی اختصاص یافته است.

وی از پیشرفت ۷۰ درصدی ساخت پست برق سیروان و توسعه نواحی صنعتی لومار با افزودن ۷ هکتار زمین جدید خبر کرد.

فرماندار سیروان با اشاره به پیشرفت در حوزه سلامت، از اخذ مجوز احداث بیمارستان جدید شهرستان با برآورد ۱۴۰ میلیارد تومان خبر داد.

وی همچنین با اشاره به سیاست جایگزینی مدارس سنگی، اعلام کرد: عملیات ساخت یا بهسازی ۱۲ مدرسه در دستور کار قرار دارد که بخشی از آن‌ها در هفته دولت آماده بهره‌برداری خواهد بود.