آغاز هجدهمین دوره خط امام(ره) ویژه دانشجویان بسیجی کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح شنبه هجدهمین دوره اندیشهای ـ معرفتی خط امام(ره)، ویژه دانشجویان بسیجی استان کهگیلویه و بویراحمد، با حضور بیش از ۲۵۰ دانشجوی بسیجی نخبه دانشگاههای سراسر استان در شهر مقدس قم آغاز شد.
در این مراسم مسئول سازمان بسیج دانشجویی استان کهگیلویه و بویراحمد، با اعلام این خبر اظهار کرد: بیش از ۲۵۰ دانشجوی بسیجی نخبه از دانشگاههای مختلف استان در هجدهمین دوره خط امام(ره) حضور یافتهاند.
سعادت صالحینیا افزود: این دوره با هدف ارتقای سطح معرفتی، اندیشهای، بصیرتی، تشکیلاتی و مهارتی دانشجویان بسیجی برگزار میشود و شرکتکنندگان در طول دوره از آموزشهای کاربردی در حوزههای مختلف بهرهمند خواهند شد.
مسئول سازمان بسیج دانشجویی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اهمیت تقویت مبانی فکری و مهارتهای تشکیلاتی دانشجویان، گفت: برخورداری از مبانی اندیشهای قوی و مهارتهای تشکیلاتی، زمینهساز کنشگری مؤثر و هدفمند دانشجویان در فضای دانشگاه است.
وی ادامه داد: دوره خط امام(ره) با حضور اساتید مطرح کشوری و استانی برگزار میشود و شرکتکنندگان در بخشهای مختلف آموزشی و مهارتی به صورت فشرده آموزش خواهند دید.
صالحینیا بیان کرد: این دوره به مدت ۱۱ شبانهروز از ۶ تا ۱۶ شهریورماه در شهر مقدس قم برگزار میشود و برنامههای آن با محوریت مباحث اندیشهای، معرفتی، بصیرتی، تشکیلاتی و مهارتی دنبال خواهد شد.
مسئول سازمان بسیج دانشجویی استان کهگیلویه و بویراحمد اضافه کرد: برگزاری دوره خط امام(ره) فرصتی برای ارتقای توانمندیهای فکری و تشکیلاتی دانشجویان بسیجی و فراهم کردن زمینه برای حضور مؤثرتر آنان در عرصههای مختلف دانشگاهی و اجتماعی است.
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